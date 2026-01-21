Dolar
43,2957 %0.03
Euro
50,6829 %-0.17
Gram Altın
6.744,08 % 1,90
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Döviz Kurları Yeni Güne Nasıl Başladı? 1 Dolar Kaç TL? Güncel Döviz Kurları 21 Ocak

Döviz Kurları Yeni Güne Nasıl Başladı? 1 Dolar Kaç TL? Güncel Döviz Kurları 21 Ocak

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Döviz Kurları Yeni Güne Nasıl Başladı? 1 Dolar Kaç TL? Güncel Döviz Kurları 21 Ocak
Okunma Süresi: 2 dk

Döviz kurlarında günün ilk verileri yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından dikkatle izleniyor. 21 Ocak Çarşamba sabahı itibarıyla döviz piyasalarında dalgalı bir seyir gözlemleniyor. Yatırımcıların "Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar?" sorularına yanıt aradığı bu süreçte, döviz kurlarının güncel durumu merak ediliyor.

Döviz Kurları Güne Yatay Başladı

Serbest piyasada, dolar/TL 43,1387 TL alış ve 43,1450 TL satış seviyelerinden işlem görmeye başladı. Euro/TL ise sabah saatleri itibarıyla 50,43 TL bandında işlem görmektedir. Bu kurlar, haftanın ortasında temkinli bir görünüm sergileyerek yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

TCMB'nin Efektif Kurları Duyuruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü efektif kur verilerini açıkladı. Doların efektif kur değeri, alışta 43,1758 TL, satışta ise 43,3488 TL olarak duyuruldu. Bir önceki gün ise bu değerler alışta 43,1640 TL, satışta 43,3370 TL seviyesindeydi. Bu veriler, piyasalardaki dalgalanmaların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Küresel Piyasalarda Gözlemler

Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,1724, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 158,035 seviyelerinde işlem görmektedir. Küresel ölçekteki bu parite hareketlilikleri, iç piyasadaki döviz kurlarını da etkilemekte ve yatırımcıların karar süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, döviz kurlarındaki bu gelişmeleri yakından takip ederken, piyasalardaki belirsizliklerin ve dalgalanmaların önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merakla bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Kurulu'na Türkiye Temsilcisini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Kurulu'na Türkiye Temsilcisini Açıkladı
#Politika / 21 Ocak 2026
Esat Yontunç Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
Esat Yontunç Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
#Magazin / 21 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Erdoğan, Gazze Barış Kurulu Toplantısına Katılmayacak
Erdoğan, Gazze Barış Kurulu Toplantısına Katılmayacak
Gündem
Tuana İyigör Kimdir? Fatih Keleş ile İlişkisi Ne?
Tuana İyigör Kimdir? Fatih Keleş ile İlişkisi Ne?
Yapay Zekâ Çağının Amiral Gemisi: HONOR Magic8 Pro Yakında Türkiye’de
Yapay Zekâ Çağının Amiral Gemisi: HONOR Magic8 Pro Yakında Türkiye’de
Denizlili Sporcu Snow Bike Türkiye Şampiyonası'na Damga Vurdu
Denizlili Sporcu Snow Bike Türkiye Şampiyonası'na Damga Vurdu
Aşk enflasyona yenildi: Flört trendleri altüst oldu
Aşk enflasyona yenildi: Flört trendleri altüst oldu
Bahçeli'den Türk Bayrağının İndirilmesine Sert Tepki
Bahçeli'den Türk Bayrağının İndirilmesine Sert Tepki
Bir Dönemin Efsanesi: Dünyaca Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti
Bir Dönemin Efsanesi: Dünyaca Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti
TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları Başladı
TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları Başladı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft