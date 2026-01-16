DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 11

Kayseri'de Bıçaklı Saldırı: İki Kız Çocuğu Yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Ali G. isimli bir şahıs, eski nişanlısı Ceylan U. ve ikisi de 13 ve 9 yaşında olan kızları Songül D. ile Sıla D.'yi bıçakla yaraladı. Olay, sabah saat 10.00 sularında Gazibeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, nişanın bozulması nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ali G., eski nişanlısı ve çocuklarıyla arasında yaşanan arbede sırasında bıçak kullanarak yaralamalarda bulundu. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali G. ise polis ekipleri tarafından yakalandı ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Karaman'da Kaza: Sürücü Telefondan Annesini Ararken Takla Attı

Karaman'da meydana gelen bir trafik kazasında, 23 yaşındaki Ahmet Hakan Yanık, direksiyonda cep telefonuyla annesini aramaya çalışırken kontrolden çıktı. Saat 12.30 sularında Tabduk Emre Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Yanık'ın kullandığı otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazanın ardından sürücü yaralanmadan kurtulmayı başardı. Yanık, olay anında "Tam annemi arayacaktım, telefona bakarken bir ses geldi ve araba yan dönmeye başladı" ifadelerini kullandı. Kazanın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücünün sağlık durumunu kontrol etti. Ancak Yanık, herhangi bir sağlık müdahalesini kabul etmedi. Takla atan araç, çevredekilerin yardımıyla düzeltildi ve kazaya yönelik inceleme çalışmaları sürüyor.

Düzce'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 14 Kişi Yakalandı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştirilen bir operasyonda, 2 TIR'ın dorselerinde gizlenmiş halde 14 Afganistan uyruklu kaçak göçmen tespit edildi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan yola çıkan TIR'larla ilgili bilgi alarak durdurma kararı aldı. Yapılan aramalarda, TIR'ların dorsesindeki kasaların arkasında gizlenmiş kaçak göçmenler bulundu. Olayla ilgili olarak 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Geri gönderme merkezine sevk edilen kaçak göçmenlerin ardından, adliyeye sevk edilen organizatörler tutuklandı.

Amasya'da Kar Yağışı Nedeniyle 20 Köy Yolu Kapandı

Amasya'da etkili olan kar yağışı sonucu 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, karla kapanan yolların açılması için çalışmalar başlattı. Merkezde 6, Merzifon'da 3 ve Gümüşhacıköy'de 11 olmak üzere toplam 20 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolların yeniden trafiğe açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Bayburt'ta Mahsur Kalan TIR Şoförü Kurtarıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan TIR şoförü Fatih Çankaya, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Sivas'tan Bayburt'taki Tarım Kredi Kooperatifi'ne yem götüren Çankaya, kötü hava koşulları nedeniyle yolda kaldı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleriyle TIR'ı kurtardı. Çankaya, kurtarıcı ekibe teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Düzce'de Arıcılık Yapan Hacer Uğurlu, Kardeşlerini Okuttu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Hacer Uğurlu, genç yaşta kaybettiği babasının mesleği olan arıcılıkla 8 kardeşini eğitim hayatına kazandırdı. 45 yıldır arıcılık yapan Uğurlu, yıllık ortalama 1 ton çiçek ve kestane balı üretiyor. 300 arı kovanıyla faaliyet gösteren Uğurlu, kardeşlerinin arasında doktor, öğretmen ve polis bulunan bireyler olduğunu ifade ederek, arıcılığın herkes için faydalı bir meslek olduğunu belirtti. Uğurlu, kazançlarıyla köyüne mescit yaptırma hedefinde olduğunu da sözlerine ekledi.