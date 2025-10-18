Cengizhan Güngör Kimdir? Yeni AK Parti Muğla İl Başkanı Hakkında Bilgiler

AK Parti Muğla İl Başkanlığı ataması, 17 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen istişareler sonucunda Cengizhan Güngör'ün atanmasıyla sonuçlandı. Bu gelişme, siyasi çevrelerde geniş yankı bulurken, Cengizhan Güngör'ün kim olduğu sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni il başkanının yaşam öyküsü ve siyasi geçmişi, hem parti tabanında hem de kamuoyunda büyük bir merak konusu oldu.

Cengizhan Güngör'ün Hayatı

Cengizhan Güngör, 1989 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Gençlik yıllarını burada geçiren Güngör, eğitim hayatına Amerika Birleşik Devletleri'nde Hiawatha High School'da başladı. Lise öğrenimini Türkiye'de, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 2008 yılında Florida Üniversitesi'nde Gıda Ekonomisi alanında lisans eğitimine devam ederek bu alanda uzmanlaşmıştır.

Cengizhan Güngör, 2014 yılında aile şirketlerinde iş hayatına adım attı. Süt ve süt ürünleri üretimi yapan bu işletmelerde yöneticilik görevini üstlenerek, üretim, tedarik zinciri ve pazarlama süreçlerinde aktif bir rol almıştır. Halen bu görevine devam eden Güngör, iş dünyasında edindiği deneyimlerle tanınmaktadır.

Siyasi Kariyeri

Cengizhan Güngör, siyasi kariyerine 2014 yılında AK Parti Muğla İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilerek adım attı. Kısa sürede başarılı performansıyla dikkat çeken Güngör, aynı yıl içerisinde AK Parti Muğla İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2016 yılında ise AK Parti Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı olarak atandı ve bu süreçte gençlik politikaları, yerel kalkınma projeleri ile sosyal etkinlikler üzerine çeşitli faaliyetlerde bulundu.

Cengizhan Güngör'ün, gençlik kollarındaki çalışmalarının yanı sıra, parti politikalarının geliştirilmesine yönelik katkıları da dikkat çekmektedir. Yeni göreviyle birlikte, Muğla'da AK Parti'nin hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmesi beklenmektedir. Parti teşkilatları ve kamuoyu, Güngör'ün liderliğinde yeni projelerin hayata geçirilmesini merakla beklemektedir.