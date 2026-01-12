Bursa'da Otel Yangını: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yer alan bir otelde meydana gelen yangın, yerli ve yabancı misafirlerin panik yaşamasına neden oldu. Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki 5 katlı bir otelin birinci bodrum katında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında, üst katlara yükselen duman nedeniyle misafirler durumu yetkililere bildirdi.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri almak üzere çevredeki alan polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için hızla harekete geçti. Bazı itfaiye görevlileri, sepetli araçlar kullanarak odalarda mahsur kalan vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye etti.

Dumandan Etkilenenler Hastaneye Kaldırıldı

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın esnasında dumandan etkilenen 8 kişi, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgi verilmezken, hastaneye ulaştırılan kişilerin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayın ardından otelin güvenlik kameraları incelenerek, yangının sebebi hakkında daha fazla bilgi edinilmesi hedefleniyor. Yangın, otelcilik sektörü açısından güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.