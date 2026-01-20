Atlas'ın Annesini Tehdit Eden İki Kişi Daha Gözaltına Alındı

İstanbul'un Güngören ilçesinde 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medya üzerinden annesi Gülhan Çağlayan'ı tehdit eden bireyler hakkında yürütülen soruşturma derinleşiyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak altı kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden üçü tutuklanmıştı. Son gelişmelerle birlikte, annesine yönelik tehditlerde bulunduğu belirlenen iki kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma Süreci ve Detaylar

Atlas Çağlayan'ın trajik ölümü, sosyal medyada geniş yankı buldu. Sosyal medya platformlarında paylaşımlarda bulunan ve tehditler savuran kişilerle ilgili yapılan incelemeler, güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. İlgili paylaşımlar üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ilk altı kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerden üçü, mahkeme tarafından tutuklandı. Bu sabah saatlerinde ise, tehdit içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen iki kişi daha gözaltına alındı.

Tehditler ve Toplumsal Tepkiler

Atlas Çağlayan'ın annesini hedef alan tehditler, toplumda büyük bir infial yarattı. Olay, gençlerin güvenliği ve sosyal medyanın sorumluluğu konularında tartışmalara yol açtı. Gülhan Çağlayan, yaşadığı bu zor süreçte destek arayışında bulunurken, birçok kişi de sosyal medya üzerinden dayanışma mesajları paylaştı. Olayın ardından, güvenlik güçlerinin sosyal medya üzerindeki tehditleri daha ciddiye alarak hareket geçmesi, birçok kişi tarafından olumlu karşılandı.

Gözaltına alınan kişilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği, yeni bulguların ortaya çıkması halinde daha fazla gözaltı yapılabileceği belirtiliyor. Emniyet yetkilileri, bu tür tehditlerin ciddiyetle ele alınacağını ve toplumsal güvenliği sağlamak adına gerekli adımların atılacağını vurguladı.