Yayınlanma
14
Ara Transfer Dönemi Ne Zaman Bitiyor? 2026 Süper Lig İkinci Transfer Sezonu Ne Zaman Kapanacak?
Okunma Süresi: 1 dk

Süper Lig'deki ara transfer dönemi, kulüplerin kadrolarını güçlendirme çabalarıyla birlikte futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, 5 Ocak 2026 tarihinde başlayan ara transfer döneminin sona ereceği tarih merakla bekleniyor. "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?" ve "2026 Süper Lig ikinci transfer sezonu ne zaman kapanacak?" gibi sorular, futbol dünyasında gündemdeki yerini koruyor.

2026 Süper Lig Ara Transfer Dönemi Takvimi

2025-2026 sezonu çerçevesinde uygulanan ara transfer dönemi, futbol kulüplerinin mevcut kadrolarını güçlendirme fırsatı sunuyor. TFF’nin belirlediği resmi takvime göre, 5 Ocak 2026'da başlayan bu dönem, 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Kulüpler, bu tarihe kadar transfer işlemlerini tamamlamak için yoğun bir çaba içerisinde olacaklar.

Süper Lig Sezon Takvimi

2025-2026 sezonunun ilk yarısı, 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanan maçlarla başlamıştı. İlk yarı, 19, 20, 21 ve 22 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşen karşılaşmalarla tamamlandı. Süper Lig'in ikinci yarısı ise 16, 17, 18 ve 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan maçlarla başlayacak. Sezonun sona ereceği tarih ise 17 Mayıs 2026 olarak belirlendi.

Bu süre zarfında kulüpler, transfer stratejilerini gözden geçirerek ihtiyaç duydukları oyuncuları kadrolarına katmak için fırsatları değerlendirecek. Ara transfer dönemi, takımların sezon hedeflerine ulaşmalarında kritik bir rol oynayan bir süreç olarak öne çıkıyor.

