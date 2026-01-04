Antalya'da Açık Kapı Cinayeti: Eşinin ve Kızının Hayatına Son Verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir ailede yaşanan trajik olay, bölge halkını derinden sarstı. Komşuların ihbarıyla harekete geçen sağlık ve güvenlik ekipleri, bir evde anne ve 7 yaşındaki kızının bıçakla öldürülmüş halde bulunduklarını belirledi. Olayın ardından, güvenlik görevlisi olan şüpheli baba Zübeyir Canatan, Ankara'da polise teslim oldu.

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Olay, Serik ilçesinin Orta Mahalle bölgesinde bulunan iki katlı bir evin 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan ile eşi Songül Canatan (41) arasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve bu esnada öfkeli koca, önce eşinin, ardından da 7 yaşındaki kızı Sena Canatan'ın boğazını bıçakla kesti.

Komşuların İhbarı ve Olayın Sonuçları

Sabah saatlerinde, komşular evin kapısının açık olduğunu fark ederek durumu acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, anne ve kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcılık incelemesi sonrasında, Songül ve Sena Canatan'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şüpheli Baba Ankara'ya Kaçtı

Olayın ardından Zübeyir Canatan'ın şehirlerarası otobüsle memleketi Ankara'ya gittiği ve burada karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Canatan’ın teslim oluşu, bu trajik olayın boyutlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Komşuların İfadeleri ve Olayın Öncesi

Olay yerinde yaşayan komşulardan Şaban Bülüç, ailenin iki yıldır kendilerine ait evde ikamet ettiğini ve herhangi bir kavga veya gürültü duymadıklarını belirtti. Bülüç, “İki yıldır buradalar, kavgaları gürültüleri olmazdı. Birbirlerine en ufak bir kötü söz dahi söylediklerini duymadım. Hatta geçen gün kendisi gelip ‘Şu kirayı belirleyelim, yılı doldu’ dedi. Dün kavga gürültülerini de duymadık. Ben balıktaydım, bırak çabuk gel dediler. Geldiğimde polis ve ambulans buradaydı.” şeklinde konuştu. Bülüç, olayın nasıl gerçekleştiğine dair bir bilgiye sahip olmadığını da ifade etti.