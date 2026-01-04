ABD'nin Venezuela Operasyonuna Türkiye'den Tepkiler

ABD'nin 3 Ocak 2026 tarihinde Venezuela'ya gerçekleştirdiği askeri operasyon, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ülkeden zorla çıkarılmasıyla sonuçlandı. Bu olay, Türkiye'de çeşitli siyasi liderler tarafından farklı şekillerde değerlendirildi ve tepkiler geldi. Söz konusu müdahale, Türkiye'nin iç politika dinamiklerini de etkileyen bir tartışma yarattı.

Devlet Bahçeli: "15 Temmuz ile Aynı"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CNN Türk'e yaptığı açıklamalarda ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesini, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de yaşanan FETÖ darbe girişimiyle kıyasladı. Bahçeli, "ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği askeri müdahale, Nicolas Maduro'yu hukuksuz ve haksız bir şekilde iktidardan uzaklaştırma girişimidir. Bu durum, 15 Temmuz'da yaşananlarla paralellik göstermektedir" dedi. Bahçeli, bu tür müdahalelerin uluslararası düzeyde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Özgür Özel: "Erdoğan Sesiz Kalıyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirilerde bulundu. Özel, Erdoğan'ın Maduro ile olan geçmiş ilişkilerine atıfta bulunarak, "Demokrasiyi savunman gerektiğinde Maduro’yu savunuyordun; şimdi ise dünya düzenini savunman gerektiğinde susuyorsun" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Erdoğan'ın uluslararası meselelerdeki tutumuna dair eleştirilerin artmasına neden oldu.

Fatih Erbakan: "Kınama Yok mu?"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erdoğan’a yönelik eleştirilerini yine sosyal medya üzerinden dile getirdi. Erbakan, "Seçilmiş bir devlet başkanı derdest edilip götürüldü. Bir kınama bile yok mu?" diyerek Türkiye'nin Venezuela'daki olaylara karşı tutumunu sorguladı. Bu tür olayların uluslararası ilişkilerdeki etkilerine dikkat çeken Erbakan, Türkiye'nin daha aktif bir politika izlemesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Uçum: "Emperyalist Saldırganlık"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Venezuela'da yaşananları emperyalist bir saldırganlık olarak nitelendirerek, "Bu olay, uluslararası hukukun ve BM'nin tamamen göz ardı edildiğini gösteriyor" dedi. Uçum, Maduro'nun durumu üzerinden emperyalist zihniyetin amacının dünya kaynaklarına hakim olmak olduğunu vurguladı ve milli devletlerin işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu.

Bülent Turan: "Şımarık Çocuklar"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Venezuela'ya yönelik saldırıyı eleştirirken, "Şımarık çocuklar gibi 'her şey benim olsun' diyenlerin yönettiği ülkelerin sıkıntısını yaşıyoruz" dedi. Turan, bu tür olayların Batı'nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdiğini belirtti.

ABD'nin Venezuela üzerindeki askeri operasyonu, dünya genelinde tartışmalara yol açarken, Türkiye'deki siyasi aktörlerin bu konudaki görüşleri, uluslararası ilişkilerin ne denli karmaşık bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Her siyasi liderin bakış açısı, Türkiye'nin dış politika ekseninde nasıl bir yön izleyeceği konusunda önemli ipuçları barındırıyor.