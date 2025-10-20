Dolar
11. Yargı Paketi Son Durum

11. Yargı Paketi Son Durum

Yayınlanma
14
11. Yargı Paketi Son Durum
Okunma Süresi: 3 dk

11. Yargı Paketi’nin içeriği ve Meclis’e sunulma tarihi hakkında gelişmeler, kamuoyunun dikkatle izlediği konular arasında yer alıyor. 1 Ekim 2025 tarihinde yeni yasama yılı başlayacakken, AK Parti tarafından hazırlanan 11. Yargı Paketi’nin TBMM’ye ne zaman sunulacağı merak ediliyor. Bu paket, infaz düzenlemesi gibi önemli düzenlemeleri de içeriyor.

11. Yargı Paketi İçeriği ve Beklentiler

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi ile ilgili yaptığı açıklamalarda, infaz düzenlemesinin ayrı bir başlık altında ele alınmasının önemine vurgu yaptı. Güler, milletvekillerinin bu konudaki çalışmalarına devam ettiğini belirterek, paket hakkında kesin tarih vermekten kaçındı. Güler, "Gündemimize alacağız" diyerek, çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Paketin içeriğinde, 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını geçmemiş bireyler için ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırının 24 yıldan 27 yıla çıkarılması gibi maddeler bulunuyor. Ayrıca, müebbet hapis cezasının üst sınırının 12 yıldan 18 yıla yükseltilmesi planlanıyor. Bu düzenlemeler, suça sürüklenen çocuklarla ilgili yapılacak olan yasal değişiklikleri de kapsıyor.

Doğa Koruma ve Diğer Düzenlemeler

Güler, 11. Yargı Paketi çerçevesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerinin genişletileceğini de açıkladı. Bu kapsamda, doğa koruma uzmanı unvanının eklenmesi ile ilgili düzenlemelerin de pakette yer alması bekleniyor. İlgili kanun teklifi, önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çanakkale Alan Başkanlığı’nın talepleri doğrultusunda hazırlanan 14-15 maddelik bir kanun teklifi de tamamlanmış durumda. Bu teklif de yasama sürecine dahil edilecek.

Çocuk Suçluluğu ve Ceza Düzenlemeleri

Güler, suça sürüklenen çocukların durumuna özel bir önem verilmesi gerektiğini belirtti. Adalet Bakanlığı ile TBMM Adalet Komisyonu’nun 11. Yargı Paketi üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Güler, bu konudaki düzenlemelerin büyük ihtimalle önümüzdeki hafta tamamlanacağını ve Meclis’e sunulacağını bildirdi. Ayrıca, bilişim suçları ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen önceki düzenlemelerin de göz önünde bulundurulacağı belirtildi.

Çocukların suça sürüklenmesine neden olan sosyal faktörler üzerine de çalışan Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konudaki tedbirlerini de destekleyeceklerini açıkladı.

Silah Bırakma Süreci ve Terörle Mücadele

Güler, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun toplumun geniş kesimlerini dinleyerek öneriler geliştireceğini ifade etti. Bu bağlamda, terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecinin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Silah bırakmanın sağlanması ve terörle mücadelede etkin tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Güler, bu sürecin MİT Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yakından takip edildiğini kaydetti.

Mali Düzenlemeler ve Yasal Gelişmeler

Güler, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) üye ülkelere sunduğu yeni tavsiyelere de dikkat çekti. Özellikle yasa dışı bahis ve uyuşturucudan elde edilen kara paranın aklanmasına yönelik yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti. MASAK ile birlikte yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.

Son olarak, Ticaret Bakanlığı ile iş birliği halinde yürütülen ticari denetim mekanizmalarına ilişkin yeni kanun teklifinin de gündeme geleceği belirtildi. Güler, bu çalışmaların tüketicinin korunması ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
