Güçlü Doların TL Üzerindeki Etkisi, Türkiye'nin Ekonomik Direnci

Bank of America (BofA), Türkiye'nin güçlü doların Türk Lirası (TL) üzerindeki baskısına rağmen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz politikası ve rezerv birikimi sayesinde büyük bir risk altında olmadığını belirtti.

BofA, "Küresel Ekonomik Bakış Açısı" raporunda, Türkiye'yi politika değişikliklerine karşı en dirençli ülkelerden biri olarak tanımladı. Raporda, Türkiye'nin yeni ekonomik programı kapsamında ekonomisini yeniden dengelediği, enflasyonun düştüğü ve cari açığın daha sürdürülebilir seviyelere indiği ifade edildi. Türkiye'nin ortodoks politikalara kayışının, gelişmekte olan piyasalar arasında küresel şoklara karşı daha dirençli olmasını sağladığı vurgulandı.

Türkiye'nin Enerji İthalatındaki Hassasiyeti

Raporda, Türkiye'nin bir enerji ithalatçısı olarak petrol fiyatlarına karşı duyarlılığının devam ettiği belirtildi. ABD politikalarının seçimlerden sonra küresel petrol fiyatlarını düşürecek şekilde değişmesinin, hem enflasyonu hem de cari işlemler dengesini olumlu etkileyebileceği öngörülüyor. Ayrıca, küresel korumacılığın artması durumunda, Türkiye'nin ABD'ye ihracattaki payının sadece yüzde 6 olması nedeniyle tarifelerdeki artıştan daha az etkileneceği ifade edildi.

AB ile Gümrük Birliği Anlaşması

BofA, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile gümrük birliği anlaşması sayesinde bu bölgeden herhangi bir gümrük vergisi uygulanmasının önüne geçildiğini vurguladı. Bu durumun Türkiye'ye jeopolitik bir avantaj sağladığı belirtildi. Türkiye'nin AB ile olan bu ilişkisi, diğer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Jeopolitik Avantaj ve Çin Pazarı

Raporda, Türkiye'nin Asya'daki ihracat rakiplerine kıyasla jeopolitik avantajı olduğu ve Çin'in Türkiye için büyük bir ihracat pazarı olmadığı ifade edildi. Küresel korumacılığın artması durumunda Türkiye'nin, Asya'daki rakiplerine kıyasla daha avantajlı bir konumda olacağı belirtildi. Bu jeopolitik avantaj, Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu güçlendiren bir faktör olarak değerlendirildi.

Finansal İstikrar ve Yabancı Yatırım

BofA, mevcut finansal istikrar programı kapsamında Türkiye'nin orta vadede doğrudan yabancı yatırım (DYY) almak için daha iyi bir konumda olacağını belirtti. Güçlü bir doların TL üzerinde baskı yaratabileceğini, ancak TCMB'nin mevcut döviz politikası ve yüksek rezerv birikimi sayesinde bunun büyük bir risk oluşturmadığını vurguladı. Bu durum, Türkiye'nin finansal istikrarını koruma noktasında önemli bir avantaj sağlıyor.

ABD Politika Statükosu ve Türkiye'nin Ekonomik Görünümü

BofA, ABD'deki politika statükosunun devam etmesinin Türkiye'nin ekonomik görünümü açısından bir risk oluşturmayacağını belirtti. ABD politikalarındaki değişikliklerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri sınırlı kalacak gibi görünüyor. Türkiye'nin yeni ekonomik programı ve finansal istikrarı, bu tür küresel değişimlere karşı daha dayanıklı bir yapı sunuyor.