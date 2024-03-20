Bitcoin'de Sert Düşüş, Grayscale Spot Bitcoin ETF'ten Rekor Çıkışlar

Bitcoin, Grayscale spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu'ndan (ETF) gelen sert çıkışlar ve Fed'in faiz indirim beklentilerini ötelemesiyle birlikte yüzde 7'den fazla değer kaybederek 63 bin doların altına geriledi. Kripto para birimi Londra'da yüzde 7,1'lik bir düşüşle 62 bin 500 dolara kadar geriledi. Aynı dönemde diğer kripto para birimleri olan Ether, Solana ve Dogecoin de düşüş yaşadı.

Grayscale'in spot Bitcoin ETF fonundan dün 643 milyon dolarlık bir sermaye çıkışı yaşandı, bu da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Bitcoin ETF'lerine onay vermesinden bu yana görülen en büyük günlük çıkış olarak kaydedildi. Ancak, ETF'lere toplam net girişler hala 12 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcı ilgisi, Bitcoin'in geçen hafta 73 bin 798 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına neden oldu. Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlaması ve daha destekleyici para politikaları izlemesi beklentileri de geçen hafta Bitcoin'deki artışı destekledi.

Singapur merkezli QCP Capital, bir notunda ETF çıkışlarının bugün de yakından izleneceğini ve net çıkışların bir 'düşüş sinyali' olabileceğini belirtti. Bitcoin ve kripto para piyasası, ETF çıkışlarına ve merkez bankalarının politikalarına olan duyarlılığıyla birlikte yakından takip ediliyor.