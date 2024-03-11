Yeni haftaya doğru gidilirken altın fiyatlarının yükselişine değinen ünlü ekonomist Hatice Kolçak, gram altın yatırımcısına uyarılarda bulundu. Altının önünün her daim açık olduğundan söz ettiklerini üzerine basa basa söyleyen Kolçak, bu saatten sonra panik yapan yatırımcının kaybedeceğini söyledi.

Hiçbir paniğe kapılmadan doğru tercihlerle yoluna devam edenlerin sakin olmasını gerektiğini ifade eden Hatice Kolçak; parada, faizde ve KK'da kalanların kaybettiklerini dile getirdi. Gram altına yeni yatırım yapacakları da uyaran Kolçak, o trenin artık çoktan kaldığını ve giden trene de binilebileceğini ancak doğru noktalara temas edilmesi gerektiğinden söz etti.

Gram altında yıl sonu hedeflerini belirlerken 3.000 TL'leri telaffuz ettiklerini ama bu rakama çok daha erken gelebileceklerini yineleyen Hatice Kolçak, artık yeni hedeflerinin 3.500 TL olduğunu söyledi.

Hatice Kolçak altın fiyatları için “Altın için ne dedik bu sene. Altın zamanı dedik, altın ucuz dedik, almayanları uyardık. Ocak, Şubat ucuz buralardan alın. Altın olmak zorunda dedik. Çünkü altının önünün açık olduğunu defalarca size izah ettik.” dedi.