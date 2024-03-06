Dolar ve altın fiyatları üst üste rekorlar kırmaya devam ederken Altın ve Para Piyasalar uzmanı İslam Memiş, gram altın için yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Kritik bir seviyede ilerleyen gram altının ilerleyen dönemlerde daha da yükselebileceğini işaret eden Memiş, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dolar ve altın fiyatları, yerel seçimler öncesinde adeta patlama yaşıyor. Bu konuda açık yüreklilikle değinen Altın ve Para Piyasalar uzmanı İslam Memiş, şu ana kadar altın alamayan bazı yatırımcıların acele etmesi gerektiğine işaret ederek beklenen tarihi de verdi.

Bu hafta para piyasalarında büyük bir sıçrama yaşanabileceğine değinen Memiş, yurt içi piyasalarda bugün enflasyon verisi, yurt dışında perşembe günü Euro bölgesi faiz kararı, cuma günü de ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacağından söz ederek dolar euro, borsa, altın, gümüş ve Bitcoin de sert dalgalanmaların olabileceğinden bahsetti.

Gram altının serbest piyasada 2 bin 200 TL seviyelerinin üzerine çıktığını söyleyen Memiş, hedefin 3 bin lira olduğunu ve tam bir alım fırsatı ortamı ortaya çıktığını ifade etti.