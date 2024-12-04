Gökçe Eyüboğlu: 'Annem Ankara’da Gerçek Hikayenin Parçası Olmak Çok Özel'

Kanal D’nin gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan yeni dizisi Annem Ankara, çarşamba akşamları ekranlarda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizide Vahide karakterine hayat veren Gökçe Eyüboğlu, projede yer almanın kendisi için ne kadar anlamlı olduğunu ve karakterini oluştururken yaşadığı duygusal anları paylaştı.

Gerçek Hikaye, Gerçek Duygular

Annem Ankara, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ü yıllar sonra aynı projede bir araya getiriyor. Dizide, babalık nedir bilmeyen Hasan ile üç erkek çocuğunu büyütmek için mücadele eden Zuhal’in gerçek yaşam hikayesi anlatılıyor. Başak Angigün’ün kaleme aldığı senaryo, Faruk Teber’in yönetmenliğinde hayata geçiriliyor.

"Hikayeyi Okurken Ağladım"

Gökçe Eyüboğlu, dizinin güçlü hikayesini ilk okuduğunda gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi. "Hikayemiz çok güçlü. Senaryoları okurken ağladım ve kendi kendime ‘Bu gerçekten yaşandı. Şaşırma çünkü ailende de buna benzer hikayeler var’ dedim," ifadelerini kullandı. Eyüboğlu, bu nedenle diziden çok ümitli olduğunu ve izleyicilerin de bu hikayede kendilerinden bir parça bulacağını düşündüğünü belirtti.

"Vahide’nin Yalnızlığını Kalbime Koydum"

Dizide Bergüzar Korel’in canlandırdığı Zuhal’in kız kardeşi Vahide’yi oynayan Eyüboğlu, karakterine dair içsel bir yolculuğa çıktığını söyledi. "Vahide’nin mutsuzluğunu ve yalnızlığını kalbime koyarak bir karakter yaratmaya çalıştım," diyen oyuncu, bu duyguların karakteri oluşturmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Seyircilerin karakteri sevmesini umduğunu ifade etti.

"90’ları Özlemle Anıyoruz"

Annem Ankara’nın 1990’larda geçen hikayesi, oyuncu için nostaljik bir farkındalık yaratmış. Eyüboğlu, "Önce kendime ‘90’lar ne zaman dönem oldu?’ diye sordum. Çünkü hâlâ o yıllarda hissediyorum. O dönemi özlemle ve romantize ederek anmaya çalışıyoruz," dedi. Dizi, 90’ların sıcak atmosferini izleyicilere nostaljik bir duyguyla aktarmayı hedefliyor.

Geniş ve Güçlü Kadro

BKM imzalı dizinin oyuncu kadrosu, Türkiye’nin önemli isimlerinden oluşuyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, Güler Ökten ve daha birçok başarılı oyuncu projeye dahil oldu. Geniş kadrosuyla dikkat çeken dizi, hikayesine derinlik katan performanslarla öne çıkıyor.

İzleyicileri Bekleyenler

Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan Annem Ankara, izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Her karakterin hikayesi, farklı bir yaşam mücadelesini temsil ediyor. Eyüboğlu’nun dediği gibi, diziyi izleyenler kendilerinden bir parça bulabilecekleri bir hikaye ile karşılaşacak.

Sonuç olarak, Annem Ankara, gerçek hikayelerle dolu senaryosu ve güçlü kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Gökçe Eyüboğlu’nun Vahide karakterine kattığı duygu, dizinin başarısındaki önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor.