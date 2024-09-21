"Gizli Bahçe Dizisi Uluslararası Başarı İçin Hazır: Büyük Beklentiler"

Türk dizi dünyası, özellikle son yıllarda uluslararası alanda büyük bir başarı yakaladı. Bu başarıyı devam ettirecek en yeni yapımlardan biri ise “Gizli Bahçe”. NOW’da yayınlanacak ve TMC Film’in imzasını taşıyan bu yapım, şimdiden hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir merak uyandırıyor. Dizinin uluslararası dağıtımını üstlenen Calinos Entertainment, “Hidden Garden” adıyla dünya pazarına sunulacak olan bu projeden oldukça ümitli. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

Başrollerde İki Dev İsim: Murat Yıldırım ve Ebru Şahin

Gizli Bahçe’nin başrollerini paylaşan Murat Yıldırım ve Ebru Şahin, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip. Murat Yıldırım, karizmatik ve sert tavırlarıyla Demir Akçınar karakterine hayat verirken, Ebru Şahin ise Nazlı rolüyle ekranlara dönüyor. Nazlı, genç ve bekar bir anne olarak oğlu Memo ile zor bir hayat sürerken, Demir Akçınar’ın abisinin ölümüyle ortaya çıkan bu büyük aile sırrı, olayların başlangıcı oluyor. Memo’nun varlığından haberdar olan Demir, yeğeninin bakımını üstlenmek için Nazlı’ya karşı büyük bir mücadele başlatıyor.

Zengin Kadro ve Derin Bir Hikaye

Dizinin zengin kadrosunda Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’e, Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu gibi deneyimli isimler eşlik ediyor. Ayrıca Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök gibi güçlü oyuncular da dizide önemli roller üstleniyor. Hikaye, sırlarla dolu Akçınar ailesinin geçmişte sakladığı büyük sırlar ve bu sırların ortaya çıkmasıyla yaşanan gerilimler etrafında şekilleniyor.

Nazlı’nın büyük sırrı ve Demir’in yeğeni Memo’yu kazanma arzusu, hikayeyi daha da ilgi çekici hale getiriyor. Akçınar ailesinin geçmişi ve yaşanan entrikalar, hem Nazlı hem de Memo için zorlayıcı bir sürecin başlamasına neden oluyor. İzleyiciler, bir yandan Nazlı’nın hayatta kalma mücadelesine tanık olurken, diğer yandan Demir ve ailesi arasında yaşanan olaylarla karşı karşıya kalacak.

Dizi Hakkında Yapımcıların Görüşleri

TMC Film Kurucusu Erol Avcı, “Gizli Bahçe”nin hikayesinin, derin ve ilgi çekici temalarla bezendiğini belirtiyor. Dizinin özünde aşk ve aile kavramlarının derinlemesine işlendiğini vurgulayan Avcı, dizinin uluslararası arenada büyük bir başarı yakalayacağına inandığını belirtiyor. Erol Avcı, Gizli Bahçe'nin sır ve entrika dolu yapısının, aile sıcaklığıyla dengelendiğini ve izleyicilere etkileyici bir hikaye sunacağını ifade etti.

Avcı, bu projede hem yerli hem de uluslararası izleyici için güçlü bir hikaye oluşturduklarını ve daha önceki global başarıları gibi bu dizinin de yurt dışında büyük ilgi göreceğini vurguluyor. NOW ve Calinos Entertainment ile yapılan iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirten Avcı, bu ortaklığın dizinin başarısına katkı sağlayacağını düşünüyor.

Uluslararası Arenada Büyük Beklentiler

Dizinin uluslararası dağıtımını üstlenen Calinos Entertainment’ın Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Gülgen ise Gizli Bahçe’nin global pazarda büyük ilgi göreceğini ifade ediyor. Gülgen, dizinin aşk, sırlar ve entrikalarla örülü hikayesinin dünyanın her yerinde izleyicileri etkileyeceğini ve büyük bir başarı yakalayacağını belirtiyor. Calinos Entertainment’ın 25. yıl dönümünü kutlarken, bu özel projeyle uluslararası izleyicilere ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını da ekliyor.

Dizinin uluslararası pazarlarda “Hidden Garden” adıyla tanıtılacak olması, yabancı izleyicilerde merak uyandırıyor. Bu durum, Türk dizilerinin yurt dışındaki etkisini artıran faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor.

The Walt Disney Company Türkiye'den Destek

Gizli Bahçe dizisi, yalnızca Türkiye’de değil, global pazarda da ses getirecek bir yapım olma yolunda ilerliyor. The Walt Disney Company Türkiye Drama Direktörü Türkan Yurdam, dizinin uluslararası pazarlarda bu denli erken bir ilgi görmesinden memnun olduklarını belirtiyor. Yurdam, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici senaryosuyla bu yapımın dünya çapında büyük yankı uyandıracağını umduklarını ifade ediyor.

Türkan Yurdam, Calinos Entertainment ile yapılan iş birliğinin önemli bir parçası olan bu projenin, izleyicilere duygusal ve etkileyici bir aşk hikayesi sunacağını belirterek, Gizli Bahçe’nin The Walt Disney Company Türkiye için de çok önemli bir yapım olduğunu vurguluyor.