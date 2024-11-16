BIST 100'de Haftanın Performansı: Kazandıranlar ve Kaybettirenler

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı %2,23 değer artışıyla tamamladı. ABD seçim sonuçları ve Fed’in faiz kararlarına odaklanılan bu süreçte, Türkiye’deki enflasyon ve asgari ücret tartışmaları piyasaları etkiledi. Bankacılık ve sanayi sektörü kazandırırken, turizm sektörü dikkat çekici performans sergiledi.

Sektörel Performans: Turizm Lider, Ticaret Geride

Bankacılık sektörü %6,36 oranında değer kazanarak yatırımcısını sevindirirken, turizm sektörü %6,68 artışla liderliği üstlendi. Sanayi sektörü %0,68 ile istikrarlı bir görünüm sunarken, ticaret sektörü %2,79 kayıpla haftanın en zayıf performansını gösterdi.

Haftanın Kazandıran Hisseleri

BIST 100 endeksi kapsamında en çok kazandıran hisse %15,54 artışla Girişim Elektrik (GESAN) oldu. GESAN’ı %15,25 yükselişle Tekfen Holding (TKFEN) ve %13,24 artışla Emlak Konut (EKGYO) takip etti.

En Fazla Değer Kaybeden Hisseler

Haftanın en çok kaybettiren hissesi, %14,81 değer kaybıyla Adel Kalemcilik (ADEL) oldu. Onu %10,91 düşüşle Karsan Otomotiv (KARSN) ve %7,84 kayıpla Ülker Bisküvi (ULKER) izledi.

İşlem Hacminde THYAO Zirvede

BIST 100 endeksindeki işlem hacmi, geçtiğimiz haftaya göre artarak 464 milyar 613 milyon TL’ye ulaştı. Türk Hava Yolları (THYAO), 40 milyar 961 milyon TL işlem hacmiyle en çok işlem gören hisse olurken, Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 39 milyar 574 milyon TL ve İş Bankası (ISCTR) 32 milyar 32 milyon TL hacmiyle onu takip etti.

Piyasa Değerindeki Liderler

BIST 100 endeksindeki en yüksek piyasa değerine sahip şirketler sırasıyla;

Garanti BBVA (GARAN): 474 milyar 600 milyon TL

Koç Holding (KCHOL): 470 milyar 916 milyon TL

Türk Hava Yolları (THYAO): 399 milyar 855 milyon TL

Endeksin toplam piyasa değeri ise 8 trilyon 223 milyar 294 milyon TL olarak kaydedildi.

Borsa Yatırımlarında Dikkat!

Borsa İstanbul’un haftalık performansı, yatırımcılar için fırsatlar ve riskler barındırmaya devam ediyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınıza yönelik detaylı analiz ve danışmanlık almanız önerilir.