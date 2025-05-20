İsrail ordusunun, Gazze’nin doğusunda yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Musa Bin Nusayr Okulu’na düzenlediği saldırıda en az 13 sivil yaşamını yitirdi. Olayda onlarca kişi de yaralandı.

Saldırı, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki sivil hedeflere yönelik askeri operasyonları kapsamında gerçekleşti. Saldırı anında okulda, çatışmalardan kaçan ve güvenli alan arayan çok sayıda sivil bulunuyordu.

Yaralılara sahra hastanesinde müdahale edildi

Saldırının ardından yaralılar, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne taşındı. Hastane kapasitesinin aşılması nedeniyle, bahçeye kurulan çadır acil serviste ilk müdahaleler yapıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastanenin morguna kaldırılırken, sağlık çalışanları, malzeme eksikliği ve yoğunluk nedeniyle müdahalelerde güçlük yaşandığını belirtti.

Sivil kayıplar artıyor

Gazze'de sivillerin barındığı yerlerin hedef alınması, bölgede insani krizi derinleştiriyor. Uluslararası kamuoyunun saldırıya nasıl tepki vereceği ve bölgedeki sivil can güvenliğinin nasıl sağlanacağı belirsizliğini koruyor.