Gastro Turizmde Balıkesir Marka olma yolunda

Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali etkinliklerinde yapılan Sürdürülebilir Turizm ve Gastronomi konulu panelde konuşan Vali Şıldak, Balıkesir'de Kahvaltı Festivali fikrinin önceleri çok garipsendiğini ancak organizasyondan sonra çok büyük bir taleple karşılaştıklarını söyledi.

İLK ULUSLARARASI KAHVALTI FESTİVALİ

Gastronomi festivallerine büyük bir soluk kazandıran Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali'ne 120 civarında kuruluş iştirak etti. 2-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen festival Türkiye'de bir ilki oluşturuyor. Gastronomi Turizm Derneği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen festivalde tamamen Balıkesir'de üretilen kahvaltılık ürünleri sergileniyor. Türkiye'nin en büyük hayvancılık bölgesi olan Balıkesir'de üretilen peynir, yoğurt, sucuk, pastırma, bal, kaymak, zeytinyağı, zeytin çeşitleri ile pek çok baharattan elde edilen ürünler festival ziyaretçilerinin beğenilerine sunuluyor. Balıkesirde ki kooperatifler, çiftlikler, Kadın emeği dernekleri, İlçe ve belde belediyeleri ile girişimci Çiftçi birliklerinden oluşan katılımcılar, bölgedeki tarımsal zenginlikleri bu festivalde katılımcıların beğenilerine sunuyorlar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GASTRO TURİZM

Balıkesir Uluslararası Kahvaltı Festivali kapsamında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Turizm ve Gastronomi konulu panele Balıkesir Valisi Hasan Işıldak, Gastronomi ve Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Akademisyen Doç. Dr. Efsun Dinda, Gastronomi Turizmi Şirketi sahibi ve Turizm Yazarı Lütfü Cem Polatoğlu, Balıkesir Crown Plaza Otel Müdürü Yusuf Mayda konuşmacı olarak katıldı. Türkiye'nin gastronomi konusunda büyük potansiyeli olduğuna dikkat çeken Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bölgenin zaten büyük bir gıda ambarı olduğunu söyleyerek, artık bu imkan ve potansiyelin parasal bir güce dönüşme vaktinin geldiğini ifade etti. Türkiye'de en çok peynir çeşitliliğinin şehirlerinde olduğuna dikkat çeken Vali Şıldak konuşmasında Gastronomi konusunda yeni rotalar çizilmesi ve yeni stratejilerin belirlenmesi gereğine işaret etti. Vali Şıldak konuşmasında şu ifadelerde bulundu:” Balıkesir çok güzel yemekleri, kahvaltılık ürünleri olan bir şehir. Ancak bu değerlerin ekonomik olarak katma değerini de arttırmak gerekiyor. Bu üretim ve satış modelleri için bir master plan yapmak şart. Ciddi bir yapılanma içinde yeni fikir ve planları sürekli olarak istişare etmemiz lazım. Her fikre açığız".

KAHVALTI FESTİVALİ Mİ? OLURMUŞ DEDİLER

"Önceleri bu kahvaltı festivali konusu garipsenmesine rağmen konunun paydaşları bu fikri olgunlaştırarak ilk kahvaltı festivaline büyük katkılar koydu. Dün tereddütle yaklaşılan bu festivale, gösterilen yoğun ilgi bizi daha çok cesaretlendirdi. Keşke daha önce böyle bir etkinlik yaparak üretim ve satış potansiyelini Türkiye geneline ve uluslararası pazara tanıtma imkanımız olsaydı diye dönüşler oldu. Artık önümüzü daha fazla görebiliyor ve planlar yapıyoruz. Yavaş yavaş eksikliklerimizi tamamlayacağız. Her türlü fikre açığız. Balıkesir bu konuda tüm imkanlarını topyekun kullanıyor. Şehirde tarihi binaları kahvaltı salonları ve tesisleri haline dönüştürmek için planlar yapıyoruz. Tabii turizmi besleyen böyle bir faktörü daha da geliştirip ziyaret edilen değil, gecelenen, kalınan bir Balıkesir olma yolundayız. Gelen turisti ağırlamak için altyapı ve tesislerimizi bir an önce bitirmeli ve hizmete sokmalıyız. Böylece turizm potansiyelini son derece ileri noktalara taşıyacağız”.

GELEN TURİST 7 KAT FAZLA PARA BIRAKIYOR

Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ise, Türkiye lezzetlerini yurt dışında tanıtarak turizm hareketliliğine büyük katkılar sağlamak için yola çıktıklarını, önce Türkiye içinde bu değerlerin farkına varılması ve katma değere dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletlerin Türkiye'de 5 ili Yemek lezzetleri konusunda markalaştırdığının altını çizen Boztepe, şunları söyledi: “Gıda ve Yemek Kültürü de kendi başına bir kültür mirasıdır. Çevre coğrafyalarının etkisi altında son derece zengin bir yemek kültürü mirasına sahibiz. Gastronomi turizmi ülkemize normal turist harcamalarının 7 katı para bırakıyor. Türk yemeklerinin tatmak için gelen turist sayısının hiç de azımsanmayacak rakamlarda olduğunun altını çizen Boztepe, tanıtım konusunda herkesin elini taşın altına koyduğu zaman ve şehirleri marka kent haline dönüştürdüğü zaman Türk Turizmi dünyada gerçekten bir marka haline gelecektir."

İKLİM DENGESİ BOZULDU

Panelistlerden Doç. Dr. Efsun Dindar dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekerek, üretim dengelerinin her geçen gün değiştiğini ve Atmosferdeki ısının 1.5 derece arttığını bu oranın tarımsal üretimde önemli bir verim düşüklüğüne sebep olduğunu söyledi. Geleceğimizin temiz kaynaklar ve dengeli üretim üzerinden şekilleneceğini kaydeden Efsun Dindar konuşmasını şöyle sürdürdü: “ İklim değişikliği üretimi doğrudan etkiliyor. 15-20 yıl sonra aynı kapasite ve kalitede üretim yapıp yapamayacağımızı kestiremiyoruz. Kuraklık ve değişik faktörler dünyadaki üretim potansiyelini düşürüyor. Eskisi gibi et ve süt verimliliği olabilecek mi? bilemiyoruz. Dünya'da karbon salınımı yüzünden yükselen ısı değerlerinden çok daha tehlikeli ve yüz kat daha etkili Metan gazi üretimi de ayrı bir tehlike. Hayvanların gaz çıkarması atmosferi daha fazla etkiliyor. Bu yüzden hayvancılık ve tarım teknolojilerinin hızla yenilenmesi şart. İleri ülkelerin izlediği yolu Türkiye'de süratle takip etmelidir.”

KAHVALTI SADECE TÜRKİYE'YE ÖZGÜ

Turizm yazarı Lütfü Cem Polatoğlu, ise dünyanın 169 ülkesini dolaştığını ancak kahvaltı kültürünün sadece Türkiye'ye has olduğunu gözlemlediğini söyledi. Türkiye'de kahvaltısı ile tanınan şehirler olduğunu ancak Balıkesir'in burada büyük bir fark yarattığını, kahvaltı olarak sunduğu bütün ürünlerin bu bölgede yetiştiğini ifade etti. Turizmci Polatoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:” Balıkesir peynir çeşitlerinin yan sıra zeytinyağını zeytinini, ekmeğini, balını, kaymağını yoğurdunu sütünü tamamen kendi karşılıyor. Başka bir bölgeye ihtiyaç duymuyor. Bu yüzden turizmcilerin ve lezzet arayışı içinde olan insanların gözdesi. Ancak bilindiği gibi Turist yeme içme faktörünün yanı sıra eğlence ihtiyacını da gidermek ister. İşte bu konaklama ve eğlence mekanlarını da geliştirmek zorundayız. Ben gastronomi turizmi yapan bir seyahat acentasıyım. Bölgeye turist getiriyorum. Balıkesir altyapısını tamamladığında benim gibi şirketlerin sayısı artacak. Gelen nitelikli turist sayısı'da olağanüstü derecede büyüyecek. Dolayısıyla katma değerle birlikte kalkınma oranı artacak".

TURİST EĞLENMEK İSTER

"Yeni modeller üzerinde çalışmamız lazım. Sadece kahvaltı mekanlarının sayisinı çoğaltmak değil. Kahvaltılık ürünlerini market ve bayilerde dondurulmuş bir şekilde komple bir set şeklinde satışa sunmak lazım. Evlerde, iş yerlerinde tüketilebilecek ürünlerin aynı kahvaltı setinde buluşturmak şart. Türkiye'nin her tarafında bu satış pazarlama hizmetini bütün market ve bayilerde yaygınlaştırmalıyız. Türkiye turuna çıkan turisti güney illerine gitmeden fazladan birkaç gün daha Balıkesir de tutmak için işbirliği yapmalı ve turisti Balıkesir'den geçen profil olmaktan ziyada bölgede konaklayan turist haline getirmeliyiz. Leodikya turlarını bu bölgede yoğunlaştırmak mecburiyetindeyiz”.

FESTİVAL SAYESİNDE EKSİKLİKLERİMİZİ GÖRDÜK

Crown Plaza Genel Müdürü Yusuf Mayda, kahvaltı festivalini dolaştıktan sonra kendilerindeki büyük eksikliği farkettiğini ve bundan sonra yeme içme banketlerinde ürün ve kahvaltılık çeşitlerini arttıracaklarını söyledi. Kendisinin'de bu bölgenin insanı olduğunu ifade eden Mayda, Kahvaltı festivali dolayısıyla daha önce tanımadıkları bir çok lezzeti farkettiklerini, bölgenin inanılmaz bir düzeyde lezzet kaynakları ile dolu olduğunu gördüklerini, eksikliklerini gidererek sektörü harekete geçirebileceklerinin söyledi.