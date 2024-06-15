Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde dünya liderleriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Zirve, yoğun diplomasi trafiğine sahne olurken, Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ikili görüşmeler ve oturumlara katılımı dikkat çekti.

Afrika ve Akdeniz Oturumuna Katılım

Erdoğan, İtalya'nın Borgo Egnezia kentinde düzenlenen zirvede Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde gerçekleşen oturumda, Erdoğan diğer liderlerle samimi bir ortamda buluştu. Meloni, Erdoğan'ı karşılayarak tokalaştı ve basına poz verdiler.

Joe Biden ile Kısa Görüşme

Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi. Bu kısa ama önemli buluşma, iki liderin zirve boyunca devam eden yoğun diplomasi trafiğinin bir parçası oldu. Aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de kısa bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, uluslararası ilişkilerdeki rolünü pekiştirdi.

Papa Franciscus ve Diğer Liderlerle Görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve boyunca Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir araya geldi. Bu görüşmeler, Erdoğan'ın farklı bölgeler ve konulardaki etkisini ve diplomatik ilişkilerini güçlendirdi.

Erdoğan ve Biden'dan Samimi Sohbet

Zirvede yan yana oturan Erdoğan ve Biden, oturum sırasında da sohbet etmeye devam etti. İki lider arasındaki bu samimi diyalog, uluslararası basının ilgisini çekti. Erdoğan ayrıca, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de kısa görüşmeler gerçekleştirdi.

Liderlerle Poz Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile el ele poz verirken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Nahyan ile de kısa bir görüşme yaptı. Bu pozlar, zirvenin diplomatik açıdan önemini vurguladı ve liderler arasındaki yakın ilişkileri gözler önüne serdi.

G7 Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkinliğini ve Erdoğan'ın küresel sorunlara yönelik çözüm arayışlarını yansıttı. İtalya'daki zirve, yapay zeka ve enerji konularının yanı sıra Afrika ve Akdeniz bölgesindeki sorunların ele alındığı önemli bir platform oldu. Erdoğan'ın liderlerle gerçekleştirdiği ikili görüşmeler, Türkiye'nin bu konulardaki duruşunu ve stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.

Erdoğan'ın Biden ile gerçekleştirdiği görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini belirlemek açısından büyük bir öneme sahipti. Aynı şekilde Macron ile olan sohbet, Türkiye-Fransa ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olabilir. Papa Franciscus ile yapılan görüşme ise, dinler arası diyalog ve hoşgörünün önemine dikkat çekti.

Zirvede, Erdoğan'ın Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Ürdün Kralı 2. Abdullah gibi liderlerle yaptığı görüşmeler, Türkiye'nin Afrika ve Orta Doğu'daki etkisini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile olan görüşme ise, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerinde yeni bir döneme işaret ediyor.

G7 Zirvesi, Erdoğan'ın uluslararası alandaki diplomatik çabalarını sergilediği ve Türkiye'nin küresel konulara olan katkısını vurguladığı önemli bir etkinlik oldu. Bu zirvede, yapay zeka ve enerji konularında yapılan oturumlar, gelecekteki teknolojik ve enerji politikalarının belirlenmesi açısından büyük bir öneme sahipti. Erdoğan'ın zirvedeki aktif rolü, Türkiye'nin bu alanlardaki stratejik hedeflerine olan bağlılığını gösterdi.