Fitch Ratings: Türkiye Piyasasında İyileşen Beklentiler

Fitch Ratings'ın son raporuna göre, Türk borç sermaye piyasaları, artan yatırımcı güveniyle canlanma sürecine girdi. Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin kamu finansmanı, fon çeşitlendirme hedefleri ve İslami finans geliştirme gündeminin, önümüzdeki iki yıl boyunca piyasayı şekillendireceğini belirtti.

Orta Vadeli Beklentiler

Fitch'in öngörülerine göre, Türk borç sermaye piyasası orta vadede 450 milyar doları aşabilir. Ayrıca, sukuk ihraçlarının payının yüzde 20'yi geçmesi bekleniyor.

Döviz Borç İhraçlarında Canlanma

Son dönemde döviz borç ihraçlarında yaşanan canlanma, yatırımcı duyarlılığının artmasıyla birlikte kısa vadeli yeniden finansman risklerinin azaldığını gösterdi. Fitch, Türkiye'nin dördüncü büyük sukuk ihraççısı olduğunu vurgularken, kamu ve özel sektörün dış finansmana erişim konusunda dirençli olduğunu belirtti.

Piyasa Büyüme Oranı

Fitch'in verilerine göre, Türk borç sermaye piyasası yıllık bazda yüzde 8 büyüdü ve 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla 422,6 milyar dolarlık ödenmemiş borç bulunuyor. Bu borcun yaklaşık üçte ikisi TL cinsinden iken, geri kalanı dolar ve euro cinsindendir.