Fenerbahçe'nin Güncellenen Borç Tablosu Açıklandı!

Fenerbahçe Kulübü, mali yapısıyla ilgili en güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. 30 Kasım 2024 itibarıyla sarı-lacivertli kulübün toplam borcunun 18 milyar 600 milyon TL olduğu açıklandı.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Mali Veriler Masaya Yatırıldı

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında, kulübün mali tablosu detaylı şekilde ele alındı. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Haziran 2024 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasındaki finansal raporları açıkladı.

Kulübün 11 milyar 98 milyon TL kısa vadeli borcu, 7 milyar 502 milyon TL uzun vadeli yükümlülüğü olduğu belirtildi. Böylece toplam borç 18 milyar 600 milyon TL seviyesine ulaştı.

Gelir-Gider Dengesi Korunuyor

Mehmet Vodina, kulübün gelir ve gider dengesi hakkında da açıklamalar yaptı.

🔹 6 milyar 469 milyon TL gelir elde eden kulübün,

🔹 6 milyar 349 milyon TL gider gerçekleştirdiği belirtildi.

🔹 Bu hesaplamalara göre Fenerbahçe'nin kârı 562 milyon TL olarak kaydedildi.

Fenerbahçe, finansal istikrarı sağlama noktasında gelir artırıcı projelere odaklanmaya devam ediyor. Kulübün ekonomik sürdürülebilirliği açısından önemli adımların atılacağı vurgulandı.

Başkan ve Yönetimden Borç Konusunda Açıklamalar

Toplantıda söz alan yöneticiler, kulübün borçlarının yapılandırılması ve finansal iyileştirme sürecine dair çalışmaların devam ettiğini belirtti. Özellikle yeni gelir kaynakları yaratılması ve sponsorluk anlaşmalarıyla ekonomik yapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kulübün finansal sürdürülebilirliği adına projeler devam ederken, Fenerbahçe yönetimi borçları azaltma konusunda ciddi bir yol haritası izlediğini ifade etti.

Fenerbahçe’nin Geleceğe Yönelik Mali Planları

Fenerbahçe yönetimi, ekonomik iyileşme sürecini hızlandırmak için şu adımları atmayı planlıyor:

✔ Yatırımcılarla daha fazla iş birliği yapılacak.

✔ Sponsorluk gelirleri artırılacak.

✔ Stadyum ve forma gelirleri gibi alanlarda büyüme sağlanacak.

✔ Futbolcu satışları ve sportif başarı ile gelirler artırılacak.

Bu kapsamda, Fenerbahçe yönetimi borçları azaltmayı ve kulübün mali yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.