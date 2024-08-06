Fenerbahçe, Lille'e Son Dakika Golüyle Mağlup Oldu, Turu İstanbul'a Bıraktı

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçında Lille ile karşılaştı ve son dakika golüyle 2-1 yenildi. Fransa'da Stade Du Hainaut'de oynanan mücadele, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Maçın Öyküsü

Fenerbahçe, Lille karşısında ilk yarıda zor anlar yaşadı. Karşılaşmanın 12. dakikasında Lille, Tiago Santos'un golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe savunmasının hatasını iyi değerlendiren Santos, takımını öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı boyunca Fenerbahçe, rakip kalede etkili olamasa da dirençli bir savunma sergiledi.

İkinci yarıda Fenerbahçe, daha istekli bir oyun sergiledi. Maçın 79. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruştan attığı harika golle Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Bu gol, takımın moralini yükseltti ve maça denge getirdi. Ancak, son dakikalarda Zhegrova'nın attığı golle Lille, maçı 2-1 kazanarak avantajı elde etti.

Maçın Detayları

Maçın 8. dakikasında, Lille'in sağ kanattan gelişen atağında Santos, ceza yayı üzerindeki Gomes'e pasını gönderdi. Gomes'in şutunu Fenerbahçe kalecisi Livakovic kurtardı. 12. dakikada ise Lille, Santos'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol, Fenerbahçe savunmasının hatası sonucu geldi.

dakikada Lille, ikinci golüne çok yaklaştı. Gomes'in sert şutunu Livakovic köşeden çıkardı. 31. dakikada ise Fenerbahçe, Dzeko ile net bir gol fırsatını kaçırdı. Dzeko'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, Chevalier başarılı bir kurtarış yaparak takımını önde tuttu.

dakikada Fenerbahçe, Saint-Maximin ile gole çok yaklaştı. Ancak, kaleci Chevalier ayaklarıyla golü önledi. 49. dakikada Saint-Maximin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yine gol atma şansını değerlendiremedi.

dakikada Lille, Santos'un sağ kanattan yaptığı ortada Haraldsson'un kafa vuruşuyla tehlikeli oldu, ancak Livakovic yine başarılıydı. 79. dakikada Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruştan attığı golle skoru 1-1 yaptı. Ancak, 90+1. dakikada Zhegrova'nın attığı golle Lille, 2-1 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi.

İçişleri Bakanı'nın Tebrik Mesajı

Maçın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi tebrik etti. Yerlikaya, “Fenerbahçe, Lille karşısında gösterdiği mücadeleyle gururumuz oldu. İkinci maçta başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Önceki Turu Geçmesi

Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde sezona hazırlık yaparken önceki turda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik skorlarla geçerek 3. eleme turuna yükselmişti. Bu başarı, takımın moralini yükseltmiş ve Lille karşısında da umutlu bir mücadele sergilemelerini sağlamıştı.

Rövanş Maçı İçin Beklentiler

eleme turunun rövanş karşılaşması 13 Ağustos Salı günü saat 20:00'da İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe, bu maçta Lille karşısında galip gelerek bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Teknik ekip ve oyuncular, rövanş maçında daha iyi bir performans sergilemek için yoğun bir hazırlık dönemi geçirecek.