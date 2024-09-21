"Fed’in Faiz İndirimi Piyasalarda Pozitif Yansımalar Yarattı"

ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz hafta küresel piyasaları hareketlendiren önemli bir karar aldı. Uzun süredir beklenen faiz indirimi kararı ile Fed, politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek %4,75-5 aralığına çekti. Bu hamle, yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı ve piyasalarda pozitif bir hava esmeye başladı. Özellikle ABD ve Avrupa borsalarında yükselişler dikkat çekerken, doların değer kaybetmesi ve altın fiyatlarının artması gibi gelişmeler de öne çıktı. Küresel yatırımcılar şimdi, ABD’nin açıklayacağı büyüme verilerine odaklanmış durumda.

Fed'in Faiz İndirimi Kararı ve Ekonomik Görünüm

Küresel ekonomi, Mart 2020'de Kovid-19 salgınının etkisiyle büyük bir darbe almıştı. Bu dönemde Fed, ekonomik durgunluğu önlemek amacıyla politika faizini %0-0,25 aralığına indirmişti. O dönemden bu yana faiz artırımlarıyla ekonomiyi dengelemeye çalışan Fed, dört yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine giderek piyasalara yeni bir nefes alma fırsatı sundu.

Fed’in 50 baz puanlık faiz indirimi, ekonomide güçlü bir toparlanma sürecine girildiğinin işareti olarak yorumlandı. İstihdamda yaşanan yavaşlama ve işsizlik oranının artış göstermesine rağmen düşük seviyelerde kalması, piyasalarda genel bir güven oluşturdu. Fed, enflasyon tahminlerinde de revizyon yaptı. 2024 yılı için enflasyonun %2,6’dan %2,3’e gerilemesi beklenirken, 2025 tahminleri %2,1 seviyesine kadar çekildi. Bu da, ABD ekonomisinin ilerleyen dönemde daha istikrarlı bir seyir izleyeceğinin göstergesi olarak değerlendirildi.

Piyasalardaki Yükselişler ve Yatırımcı Beklentileri

Fed’in faiz indirimi sonrasında ABD tahvil piyasasında hareketlilik yaşandı. 10 yıllık tahvil faizi %3,72’ye yükselirken, dolar endeksi %0,4 oranında değer kaybederek 101,7 seviyesine geriledi. Doların zayıflaması, özellikle emtia piyasasında altın fiyatlarını yukarı çekti. Altının ons fiyatı %1,7 artış göstererek 2.622,3 dolara ulaştı. Bunun yanı sıra brent petrol %3,2 oranında artışla 74 dolardan işlem gördü.

ABD borsalarında da önemli yükselişler yaşandı. Nasdaq, Dow Jones ve S&P 500 endekslerinde pozitif bir seyir gözlemlenirken, teknoloji devleri Intel, AMD ve Apple gibi şirketlerin hisseleri de bu yükselişten faydalandı. Yatırımcılar, Fed’in faiz indirimi sonrası risk iştahlarını artırarak piyasaya olan güvenlerini gösterdi. ABD’nin önümüzdeki dönemde açıklayacağı büyüme verileri, bu olumlu havanın devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olacak.

Avrupa ve Asya Piyasalarının Tepkisi

Avrupa borsaları da Fed’in faiz indirimine olumlu tepki verdi. İngiltere Merkez Bankası faiz oranını sabit tutarken, Avrupa Merkez Bankası yetkilileri enflasyonla mücadele konusunda dikkatli olmayı sürdüreceklerini belirtti. Avrupa’da genel bir iyimserlik hakim olurken, özellikle Almanya borsasında pozitif bir kapanış yaşandı.

Asya piyasaları da bu gelişmelerden etkilenerek pozitif bir seyir izledi. Japonya Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi ve bu kararın ardından Japon borsalarında yükselişler kaydedildi. Çin ekonomisi ise sanayi üretimi ve konut piyasasında beklenen performansı sergileyemese de genel görünümde olumlu bir hava hakim oldu. Yatırımcılar, Asya’nın özellikle ABD piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ettiğini vurguladı.

Türkiye Piyasalarında Hareketlilik

Türkiye’de de Fed’in faiz indirimi sonrasında olumlu bir hava gözlemlendi. Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi %2,22 oranında yükselerek haftayı pozitif tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini sabit tutarak piyasa beklentilerini karşıladı. Bununla birlikte, Dolar/TL kuru %0,5 oranında gerileyerek 34,1230 seviyesine indi. Türkiye’de enflasyon rakamlarındaki gerileme ve ekonomik güven endeksinde gözlemlenen artışlar da yatırımcılar arasında iyimser bir hava oluşturdu.

Yaklaşan Veriler ve Küresel Beklentiler

Önümüzdeki hafta, piyasaları etkileyecek kritik ekonomik veriler açıklanacak. ABD’de imalat sanayi PMI, tüketici güven endeksi ve işsizlik başvuruları gibi önemli göstergeler, yatırımcıların dikkatle takip edeceği veriler arasında yer alıyor. Avrupa'da ise Almanya’nın iş dünyası güven endeksi ve konut satışlarına dair veriler öne çıkacak. Asya'da ise Japonya ve Çin’den gelecek sanayi üretimi verileri, piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Yatırımcılar, özellikle ABD ekonomisinin büyüme verilerine odaklanmış durumda. Bu verilerin olumlu gelmesi, küresel piyasalarda pozitif havanın devam etmesine katkı sağlayabilir.