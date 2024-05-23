Eylem Tok ve Oğlu İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı

Eyüpsultan'da, arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba lüks ciple çarpan ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten çıkarıldı. Bu trajik kazada bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi de yaralandı.

Kazanın Detayları

1 Mart'ta Eyüpsultan'da meydana gelen kazada, seyir halindeki üç ATV'den biri arızalanarak yol kenarına çekilmişti. Arızalı aracı tamir etmeye çalışan grup, aynı yönde ilerleyen iki araçtan birinin hızla gelerek çarpması sonucu büyük bir trajedi yaşadı. Kazada yaralanan beş kişi hastaneye kaldırıldı ancak Oğuz Murat Acı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçış Planı ve Firari Şüpheliler

Kazanın hemen ardından, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un yardımıyla 17 yaşındaki sürücü T.C., annesinin aracıyla hızla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülere göre, ikili gece saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na giderek 04.30'da Mısır'a uçtu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek, T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkardı ve kırmızı bülten talebiyle Adalet Bakanlığına başvurdu.

Adli Süreç ve İşbirlikleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini ve şüphelilerin ABD'ye gittiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakları ABD yetkili makamlarına iletildi.

İlgili Diğer Şüpheliler ve Soruşturmanın Seyri

Kazanın ardından, T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S., "suçluyu kayırma" ve "delilleri gizleme" suçlarından tutuklandı. Bülent Cihantimur ise "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi ve adli kontrol tedbiri uygulandı. Kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Olayın Geniş Çaplı Etkileri

Bu olay, hem yasal hem de toplumsal boyutlarıyla büyük yankı uyandırdı. Kırmızı bülten çıkarılması, uluslararası bir takip sürecini de beraberinde getirdi. Eylem Tok ve T.C.'nin kaçışı, kamuoyunda büyük tepki topladı ve olay, genç sürücüler ve trafik güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.