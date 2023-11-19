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Ev Temizliğinde Kalıcı Ferahlık: Tozsuz Bir Ev İçin İpucu!
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Yaşam - - Editör: Mine KARACA

Ev Temizliğinde Kalıcı Ferahlık: Tozsuz Bir Ev İçin İpucu!

Temizlikte uzun süreli ferahlık: Tozsuz bir ev için ipucu! Ev temizliğini uzun süre korumanın yolu.

 Ev Temizliğinde Pratik Çözüm: Tozlanmayı Engelleyen Doğal ve Etkili Karışım

Temiz bir yaşam alanı herkesin arzusudur, ancak evde sık sık biriken toz temizlik işini zorlaştırabilir. Evinizin her zaman mis gibi kokmasını ve uzun süre temiz kalmasını istiyorsanız, hem pratik hem de ekonomik bir çözüm bulunmaktadır. Evlerinizi tozdan uzak tutan etkili bir karışım, ev temizliği için mükemmel bir yardımcı olabilir.

Ev temizliğine özen göstermek, ancak sürekli tozla mücadele etmek zorunda kalmak can sıkıcı olabilir. Ancak işte size pratik bir çözüm! Bu karışım sayesinde, evinizi daha uzun süre temiz tutabilirsiniz. Tozun oluşturduğu temizlik zorluklarına son vermek ve evinizi temiz tutmanın inceliklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİS GİBİ KOKAN DOĞAL TEMİZLİK KARIŞIMI

Gerekli Malzemeler:

  • 2 su bardağı su
  • Çeyrek çay bardağı sirke
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 fıs bulaşık deterjanı
  • 20 damla uçucu yağ (lavanta, okaliptüs, portakal, limon vb.)

Hazırlanışı ve Uygulanışı:

Bir sprey şişesine, öncelikle su bardağı suyu doldurun. Ardından sırasıyla diğer tüm malzemeleri ekleyin ve iyice çalkalayın. Hazırladığınız karışımı istediğiniz alana püskürtün ve tozları alın. Bu karışım evinizin hoş bir kokuyla dolmasını sağlarken, aynı zamanda uzun süre tozlanmasını da engelleyecektir.

 


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