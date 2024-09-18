Euro Bölgesi'nde Enflasyon Ağustos Ayında Yüzde 2,2'ye Geriledi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, ağustos ayında düşüşünü sürdürerek yüzde 2,2 seviyesine geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, temmuz ayında yüzde 2,6 olan enflasyon, ağustosta beklenen oranda azalarak yüzde 2,2'ye düştü. Enflasyonun ana bileşenleri arasında hizmet sektörü en yüksek oranla dikkat çekerken, enerji fiyatlarındaki düşüş genel enflasyonun gerilemesine katkı sağladı.

Piyasa Beklentileri Karşılandı

Euro Bölgesi’nde enflasyonun ağustos ayında yüzde 2,2 seviyesine gerilemesi piyasa beklentilerini karşıladı. Piyasa analistleri, yıllık enflasyonun bu düzeyde gerçekleşmesini beklerken, aylık enflasyon ise yüzde 0,1 olarak kaydedildi. Ayrıca, çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 2,8’e ulaşması ve aylık bazda yüzde 0,3 artması piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Bu durum, bölge ekonomisinin yavaşlamasına rağmen, fiyatlardaki istikrarın korunduğunu gösteriyor.

Avrupa Birliği Genelinde Enflasyon Düşüşte

Avrupa Birliği genelinde de benzer bir düşüş eğilimi görüldü. Temmuz ayında yüzde 2,8 olarak kaydedilen yıllık enflasyon, ağustos ayında yüzde 2,4'e geriledi. AB genelindeki enflasyon oranı, aylık bazda ise yüzde 0,1 olarak açıklandı. Bu düşüş, enerji fiyatlarındaki gerileme ve hizmet sektörü dışında kalan ürünlerin fiyatlarında yaşanan istikrarla desteklenmiş görünüyor.

Enflasyonun Ana Bileşenleri: Hizmet Sektörü Önde

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenleri incelendiğinde, en yüksek yıllık enflasyon oranı hizmet sektöründe gerçekleşti. Hizmetlerdeki fiyat artışı yüzde 1,88 olurken, gıda, alkol ve tütün ürünlerinde yüzde 0,46 oranında artış kaydedildi. Enerji dışı sanayi ürünlerinde yüzde 0,11 artış gözlemlenirken, enerji sektöründe ise yüzde 0,29'luk bir düşüş dikkat çekti. Bu veriler, enerji fiyatlarındaki gerilemenin genel enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini gösteriyor.

Ülkeler Arasındaki Enflasyon Farklılıkları

Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği genelinde ülkeler arasında enflasyon oranlarında önemli farklılıklar gözlemlendi. Ağustos ayında yıllık bazda en yüksek enflasyon oranı yüzde 5,3 ile Romanya’da kaydedildi. Romanya’yı yüzde 4,3 ile Belçika ve yüzde 4 ile Polonya takip etti. En düşük enflasyon oranları ise yüzde 1,2 ile İtalya’da, yüzde 2 ile Almanya’da, yüzde 2,2 ile Fransa’da ve yüzde 2,4 ile İspanya’da kaydedildi. Bu farklılıklar, ülkelerin ekonomik yapısı, enerji tüketim politikaları ve gıda fiyatlarındaki değişimlerden kaynaklanıyor.

İnşaat Üretiminde Durağanlık

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuz ayında önceki aya göre sabit kaldı. Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi’ndeki inşaat üretimi, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,2 oranında geriledi. İnşaat sektöründeki bu durağanlık, bölgedeki genel ekonomik yavaşlamanın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. AB genelinde ise inşaat üretimi temmuz ayında önceki aya göre yüzde 0,2 oranında arttı ancak yıllık bazda yüzde 2,4 oranında bir düşüş yaşandı. Bu veriler, bölgedeki inşaat sektörünün toparlanmakta zorlandığını gösteriyor.

Bölgesel İnşaat Üretim Verileri

Temmuz ayında Euro Bölgesi ülkeleri arasında inşaat üretiminde en fazla artış Belçika, Çekya ve Slovenya’da görüldü. Bu ülkelerde inşaat sektörü olumlu bir seyir izlerken, Fransa, Slovakya ve Hollanda gibi ülkelerde inşaat üretimi geriledi. Yıllık bazda incelendiğinde ise Slovenya, Hollanda ve İsveç’te inşaat üretiminde önemli düşüşler yaşanırken, Bulgaristan, İspanya ve Çekya’da artış kaydedildi.