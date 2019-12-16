Ersun Yanal istifa edecek mi?

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın gelecek haftaki Beşiktaş derbisini kaybetmesi halinde gönderileceğini iddia etti.

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Sivasspor'a 3-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından Ersun Yanal ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesi durumunda Ersun Yanal'ın görevine son verileceğini iddia eden Toroğlu, "Burada 3 puan gitti, haftaya Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse, Ersun Yanal gider. Makas çok büyüyor. Ersun Yanal'ın son maçı haftaya, yendi yendi, yenemezse gider" dedi.

Sivasspor'un hak ederek liderliğe yerleştiğini kaydeden yorumcu, "Sivasspor - Fenerbahçe maçı çok iyi oldu. Son zamanların en iyi maçı oldu. Hakem için ağır bir maçtı ama iyi bir şekilde yönetti. Sivasspor şu an hakkıyla lider. 2-2 de bitseydi Sivasspor futbol oynadı. Çok düzgün oynuyorlar. Duran toptan hiç gol yememişler. Güzel defans yapıyorlar. Defans en ileri oyuncudan başlıyor. Kaleci gol attırdı bugün" ifadelerini kullandı.