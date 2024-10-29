Erdoğan’dan Cumhuriyet Bayramı’nda “Vatanın Bekası” Mesajı

Cumhuriyet'in 101. yılı tüm yurtta coşkulu etkinliklerle kutlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir’de düzenlenen tören, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ruhunu yansıtan anlamlı anlara sahne oldu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, Türkiye’nin güvenliğini ve bekasını koruma konusunda güçlü bir mesaj verdi.

Anıtkabir’de Cumhuriyet Coşkusu

Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamalarının ilk adresi olan Anıtkabir’de, devlet erkanının ve vatandaşların yoğun katılımıyla görkemli bir tören düzenlendi. Aslanlı Yol’un başında yerini alan devlet erkanı, törenin başlamasıyla birlikte, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sırasında ay yıldızlı bir çelenk bırakarak, Türk milletinin cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını simgeledi. Törenin ardından Erdoğan ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Cumhuriyetin 101. Yılında Birlik ve Beraberlik Mesajı

Anıtkabir Özel Defteri'nde kaleme aldığı mesajında Erdoğan, Cumhuriyet’in 101. yılına ulaşmanın büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı. Tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Erdoğan, sözlerine Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına olan şükranlarını sunarak başladı. Aynı zamanda, dünyadaki tüm Türk vatandaşları ve soydaşlarının bu özel günde bir araya gelerek ortak bir ruhla Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladığını belirtti.

Erdoğan, Cumhuriyet’in bağımsızlık mücadelesiyle kazanılmış bir emanet olduğunu hatırlatarak, bu kutsal emanetin Türk milletine ve gelecek nesillere bırakılan en kıymetli miraslardan biri olduğunu ifade etti.

“Vatanın Bekasını Koruma Sorumluluğumuz Var”

Erdoğan, yazısının devamında bölgedeki hassas sürece dikkat çekerek Türkiye’nin güvenliği ve milletin bekası için alınan önlemlerden bahsetti. Bölgede sınırların yeniden kan ve gözyaşı ile çizilmek istendiğine vurgu yaparak, Türkiye’nin bu zor süreçte her türlü tedbiri aldığını ifade etti. Erdoğan, bu zorlu dönemde birlik ve beraberlik ruhunun rehberlik ettiğini belirterek, Türkiye’nin kararlı adımlarla yoluna devam ettiğini vurguladı.

Erdoğan’ın sözleri, Türkiye’nin güvenliğini sağlama ve bağımsızlığını koruma yönündeki kararlılığını ortaya koyarken, bu sürecin Türkiye Cumhuriyeti’ni daha da güçlendireceğine dair inancını yansıttı. Ayrıca, Cumhuriyet'in sağlam temeller üzerinde ilerlemeye devam ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü ifade etti.

Anıtkabir Halkın Ziyaretine Açıldı

Törenin ardından Anıtkabir, Cumhuriyet coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, Atatürk ve Cumhuriyet’in kahramanlarına olan minnettarlıklarını ifade etmek ve Cumhuriyet’in kazanımlarını onurlandırmak için Anıtkabir’e akın etti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulunarak, Cumhuriyet Bayramı’nın ruhunu yaşadı.

Cumhuriyet’in ilanının üzerinden geçen 101 yıl boyunca Türkiye, barış ve kardeşlik içinde, bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürmeye devam etti. Bu anlamlı gün, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atanlara duyulan minneti bir kez daha gözler önüne serdi. Erdoğan’ın da belirttiği gibi, Cumhuriyet, Türkiye için sadece bir yönetim şekli değil, milletin en kıymetli değerlerinden biri olarak yaşatılmaya devam edecek.