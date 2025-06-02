Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ormanların korunması ve geliştirilmesinin bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. "Yeşil Vatanımızı en güçlü şekilde koruyup geliştirmek için tüm imkânlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Orman filosuna yeni araçlar katıldı

Etimesgut Havaalanı’nda düzenlenen “Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında” programında konuşan Erdoğan, orman yangınlarına karşı görev yapacak 27 yeni hava aracının filoya eklendiğini duyurdu. “Yangınlarla mücadelede artık daha güçlü bir altyapıya sahibiz.” dedi.

Orman yangınlarında hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Erdoğan, ağaçlandırma çalışmalarıyla Türkiye'nin yeşil alanlarını artırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Küresel kriz, ormanları tehdit ediyor

Konuşmasında iklim değişikliği, kuraklık ve artan sıcaklıkların ormanları tehdit ettiğine dikkat çeken Erdoğan, "Son 10 yılda yanan orman alanları, bir önceki 10 yılın iki katına çıktı. 2024, son 145 yılın en sıcak yılı oldu. Bu veriler doğaya karşı daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle yaz aylarında yangın riskine karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Erdoğan, "Düşük nem, yüksek sıcaklık ve rüzgarlı havalarda ateş yakmak büyük bir sorumsuzluktur." dedi.

7,5 milyar fidan dikildi, orman alanı büyüdü

2002’de 20,8 milyon hektar olan orman varlığının bugün 23,4 milyon hektara ulaştığını açıklayan Erdoğan, son 23 yılda Türkiye’nin dört bir yanına 7,5 milyardan fazla fidan dikildiğini söyledi. “Toplam yüzölçümümüzün yüzde 30'u artık ormanlarla kaplı.” dedi.

“Geleceğe Nefes” kampanyalarıyla milyonlarca vatandaşın doğrudan katkı sağladığını belirten Erdoğan, yangınlardan etkilenen alanların yeniden yeşillendirildiğini ifade etti.

Teknoloji ve insan kaynağıyla yeni dönem

Yangınlara karşı güçlü bir teknolojik altyapı kurduklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin hava araçları ve İHA’larla bu alanda Avrupa’da birinci, dünyada ikinci sırada olduğunu belirtti. “438 tonluk havadan su atma kapasitesine ulaştık. 14 İHA, 776 gözetleme kulesi ve yapay zeka sistemleriyle erken tespit sağlıyoruz.” dedi.

2025 yılında orman teşkilatına 8.500 yeni personel kazandırıldığını açıklayan Erdoğan, 130 bini aşkın gönüllüyle birlikte ormanların 7/24 korunduğunu dile getirdi.

Kırsalda kalkınma ve destek politikaları sürüyor

Ceviz, badem, lavanta gibi ürünlerle kırsalda üretimin desteklendiğini söyleyen Erdoğan, bu çalışmalarla yılda 25 milyar TL'lik ek gelir sağlandığını belirtti. "35 milyar liralık kredi ve hibe desteğiyle 285 bin aileye ulaştık." dedi.

Yerel yönetimlerin de doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Fuzuli harcamalar yerine afetlere hazırlık ve doğa korumaya öncelik verilmelidir." çağrısında bulundu.

“Yeşil Vatan’ı çocuklarımıza miras bırakacağız”

Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Yeşil Vatan’ı sadece bugünün değil, yarının emaneti olarak görüyoruz. Ağaçlarımızı koruyacak, ormanlarımızı yaşatacak ve çocuklarımıza nefes alan bir Türkiye bırakmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."