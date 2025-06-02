Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin enerji sektöründeki hedeflerini paylaştı. 2024 yılında 25 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiklerini açıklayan Aliyev, bu hacmi 2030 yılına kadar 33 milyar metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Enerji yatırımlarıyla bölgesel güç artıyor

Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı ile Hazar Enerji ve Yenilenebilir Enerji Fuarı’nın açılışında konuşan Aliyev, ulaştırma ve enerji projeleriyle Azerbaycan’ın Avrasya’daki stratejik rolünün arttığını belirtti. TBMM Başkanı: Türkiye yeni bir toplumsal dönem eşiğinde İçeriği Görüntüle

Azerbaycan’ın inşa ettiği altyapının kıtanın enerji haritasını yeniden şekillendirdiğini vurgulayan Aliyev, “Güney Gaz Koridoru, Hazar Denizi’nden İtalya kıyılarına kadar uzanan dev bir projedir. Bu hat, Avrupa’nın enerji arzı için kilit rol oynuyor.” dedi.

İhracat artışı için yeni anlaşmalar devrede

Aliyev, enerji arzı konusunda çeşitli ülkelerle temasların sürdüğünü, yeni anlaşmalar ve projelerle ihracat kapasitesinin genişletileceğini kaydetti. “İhracatımızı 2030’a kadar en az 8 milyar metreküp artırma planımız var. Şu anki süreç bu hedef doğrultusunda ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın sadece kendi ihtiyaçları değil, bölge ve Avrupa’nın enerji güvenliği açısından da önemli bir rol oynadığını belirten Aliyev, “Bugün sadece üretici değil, istikrar sağlayıcı bir ülkeyiz.” dedi.

Yeşil enerji hamlesiyle dönüşüm süreci

Fosil yakıtların yanı sıra yenilenebilir enerjiye yönelik büyük yatırımlara da dikkat çeken Aliyev, 2030’a kadar 6,5 gigavatlık yeşil enerji kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu kapasite ülkenin toplam elektrik üretiminin üçte birini oluşturacak.

“Yenilenebilir enerji projeleriyle hem çevresel hedeflere katkı sunuyoruz hem de iç tüketimi azaltarak daha fazla doğal gazı ihraç edebileceğiz.” diyen Aliyev, yeşil dönüşümde yabancı yatırımla iş birliğini artıracaklarını belirtti.

Türkiye-Azerbaycan enerji iş birliği devam ediyor

Etkinliğin açılışında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı. Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fuar için gönderdiği mesajı okudu.

Aliyev ve Bayraktar, açılışın ardından stantları gezerek Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) standında da incelemelerde bulundu. 267 şirketin katıldığı fuar 4 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.