Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte Yeni Yol Partisi TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya’ya ziyaret gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmeye parti yöneticileri de katıldı.

Görüşme sonrası konuşan Kurtulmuş, Meclis’in ortak akılla hareket etmesinin önemine değinerek, “Görüş ayrılıkları doğal ama toplumsal barışı güçlendirme konusunda birlikte hareket etmeliyiz.” dedi.

“Yarım yüzyıllık engeller artık aşılmalı”

Kurtulmuş, Türkiye’nin geçmişte yaşadığı sancılı süreçlerin toplumsal ilerlemeyi geciktirdiğini belirtti. “Bu ülke nice kayıplar yaşadı ama artık geleceğe odaklanmak için güçlü bir irade zamanı” ifadelerini kullandı.

Sosyal bütünlüğü pekiştiren, kardeşliği ve birlik duygusunu kalıcılaştıran bir siyasi yaklaşımın gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, TBMM’nin bu yeni dönemin şekillenmesinde merkezi bir rol oynaması gerektiğini söyledi.

Meclis seçimleri öncesi önemli mesajlar

Yarın yapılacak TBMM Başkanlığı ikinci devre seçimi öncesinde gerçekleştirilen ziyaret, aynı zamanda yeni yasama döneminin de zeminini oluşturdu. Kurtulmuş, farklı görüşlerin uzlaşma ile bir arada yaşayabileceğini belirterek, “Ortak faydalarda buluşarak yol almak Meclis’in asli görevidir” dedi.

Yeni yol haritasının diyaloğu esas alan, yapıcı ve kapsayıcı bir anlayışla yürütülmesini temenni eden TBMM Başkanı, “Türkiye’nin beklentileri bu doğrultuda” ifadelerini kullandı.

Kaya: TBMM, yasama gücünü daha etkili kullanmalı

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ise ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Meclis’in rolünün sadece yasa yapmaktan ibaret olmadığını belirtti. “Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan bir yasama süreci için birlikte çalışmamız gerekiyor” dedi.

Yeni dönemde TBMM’nin daha aktif ve çözüm odaklı çalışmasının önemine işaret eden Kaya, “Sayın Başkan’a başarılar diliyor, bu diyaloğun Meclis içinde sürekli hale gelmesini temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.