Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, enflasyonla mücadelede en zorlu dönemin geride kaldığını belirterek, "Ekonomi programımızın ilk yılı geçiş yılıydı ve bu dönemi başarıyla tamamladık. Şimdi programın sonuçlarını daha net göreceğimiz yeni bir döneme; dezenflasyon sürecine giriyoruz." dedi.

Erdoğan, enflasyonu düşürmek için para, maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürüttüklerini vurgulayarak, geçmişte olduğu gibi enflasyonu tek haneli rakamlara indirme hedeflerine ulaşacaklarını belirtti. "Önceliğimiz ülkeyi hayat pahalılığı sorunundan temelli kurtarmaktır." diyerek, ihracatçılar için döviz bozdurma zorunluluğunun %40'tan %30'a indirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış ticaretteki başarılarına değinerek, 2002 yılında bir haftada yapılan ihracatın artık bir günde gerçekleştirildiğini söyledi. "İhracatçılarımızı ticaret diplomasisinin akıncıları, Türk ekonomisinin yurt dışındaki sancaktarları olarak görüyoruz. İhracatı ülke sathına yaydık, ihracat yapmayan ilimiz kalmadı." dedi.

2023 yılı ihracat verilerini de paylaşan Erdoğan, 2023'te 255,4 milyar dolar mal ihracatı, 101,7 milyar dolar hizmet ihracatı ile toplam 355 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Bu rakamların Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu vurgulayan Erdoğan, 2024 Mayıs itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın 260,1 milyar dolara ulaştığını ve bir önceki yıla göre %2,3 artış gösterdiğini söyledi.

Mayıs ayı ihracatının tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracat değeri olan 24,1 milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, ithalatta düşüş eğiliminin devam ettiğini ve ithalatın Mayıs ayında yıllık bazda %10,3 oranında gerilediğini ifade etti. Erdoğan, 2023 yılında 48 ilin ilk 1000 ihracatçı firma arasına girdiğini ve dış ticaret açığının yıllık %47,8 oranında düştüğünü belirtti. Yüksek teknolojili yatırımlara daha güçlü destek verileceğini ve bu yatırımlar için 10 yıla kadar vade imkanı tanınacağını açıkladı.

Erdoğan, ihracatçılar için döviz bozdurma zorunluluğunun %40'tan %30'a indirildiğini, bu düzenlemenin pazartesiden itibaren geçerli olacağını söyledi. Ayrıca, muhalefete de eleştirilerde bulunarak, şehirlerine hizmet etmesi gerekenlerin sadece hısım akrabaya çalıştığını, kendilerinin ise tutamayacakları sözler vermediklerini belirtti. "Önceliğimiz ülkeyi hayat pahalılığı sorunundan temelli kurtarmaktır. Enflasyonu düşürmek için para maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürütüyoruz." dedi.

Ekonomi programının ilk yılının oldukça iyi geçtiğini belirten Erdoğan, programın öngörüldüğü doğrultuda meyvelerini verdiğini ve enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığını ifade etti. "Şimdi programın sonuçlarını daha net göreceğimiz yeni bir döneme; dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek inşallah aynı başarıyı tekrar yakalayacağız. Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecektir." dedi.

Merkez Bankası döviz rezervlerinin 143,6 milyar dolara yükseldiğini de belirten Erdoğan, Türkiye'nin şaha kalkmasını istemeyenlere prim vermemek gerektiğini ve işlerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.