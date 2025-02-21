Erdoğan: “AK Parti Kongresiyle Yeni Bir Dönemin Kapısını Aralayacağız”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Şubat’ta gerçekleşecek AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nin, parti için yeni bir başlangıç olacağını vurguladı.

Yeni Dönem Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kongrenin partiye ve Türkiye’ye yeni bir dönem başlatacağını belirtti. “Aziz milletimizin kaderini değiştiren ve Türkiye Yüzyılı’na doğru kararlı adımlarla ilerleyen bu kutsal yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle hiçbir hikâye yarım kalmayacak.” ifadeleriyle, partisinin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını vurguladı.

23 Şubat’ta Tarihi Kongre

Erdoğan, kongrenin 23 Şubat Pazar günü gerçekleşeceğini ve etkinliğin partinin ruhuna ve misyonuna uygun bir atmosferde yapılacağını belirtti. Kongrenin, sadece partinin değil, aynı zamanda ülkenin siyasi gündemi açısından da önemli bir dönüm noktası olacağını ifade etti. “AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni partimize yaraşır bir atmosferde gerçekleştirecek, hep birlikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.” diyerek, kongrenin parti içindeki birlik ve beraberliği pekiştireceğini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Erdoğan, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana Türkiye’nin kaderini değiştirdiğini ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini söyledi. “Adında AK, ışığında istikbal!” ifadeleriyle, partinin geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türkiye’nin kalkınma sürecinde öncü rol oynayacağını dile getirdi.

Parti İçi Yenilikler Bekleniyor

Kongrede, parti içi yenilikler ve yönetim kademesindeki değişikliklerin yanı sıra, yeni stratejik hedeflerin de açıklanması bekleniyor. Özellikle yaklaşan seçim sürecinde partinin izleyeceği yol haritasının, kongrede netleşeceği öngörülüyor. Ayrıca, kongrenin gençlik ve kadın kolları başta olmak üzere teşkilatın tüm kademelerinde heyecanla beklendiği ifade ediliyor.

Geniş Katılım Bekleniyor

Ankara’da düzenlenecek olan kongreye, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor. Kongrede, parti üyelerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasından temsilcilerin de yer alacağı belirtildi. Erdoğan’ın kongrede yapacağı konuşmanın, hem Türkiye’nin iç politikası hem de uluslararası arenadaki duruşu açısından önemli mesajlar içereceği öngörülüyor.

Hedef: Güçlü Türkiye

Erdoğan, AK Parti’nin her zaman halkın yanında olduğunu ve halkın desteğiyle ülkeyi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Türkiye’nin her alanda güçlenmesi için yapılan reformların süreceğini ifade eden Erdoğan, kongrenin bu sürecin yeni bir aşaması olacağını dile getirdi.