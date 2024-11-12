Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın Ev Hapsi Kararına İtiraz: Tutuklama Talebi Yeniden Gündemde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında ünlü isimler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın ev hapsi ile serbest bırakılma kararına savcılık itiraz etti. Savcılık, her iki ismin de tutuklanması gerektiğini belirterek kararı üst mahkemeye taşıdı.

Ev Hapsi Kararı ve Tepkiler

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, çıkarıldıkları mahkemede ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer şüphelilerden 12’si tutuklanırken, biri 18 yaşından küçük olan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, yaşanan olay nedeniyle büyük pişmanlık duyduklarını dile getirdi.

Serdar Ortaç: “Kumar Beni Hayatımdan Çaldı”

Serdar Ortaç, kumarın hayatında yol açtığı sorunlardan bahsederek şu ifadeleri kullandı:

“Kumar yüzünden evimi, sağlığımı, evliliğimi kaybettim, şimdi de adliyeye düştüm. Malta’da bir otel açılışına davet edilmiştim. Orada telefonla çekim yaparak beni yasa dışı bahis içeriklerine dahil etmeye çalıştılar. Maç sonucu tahmini yaptırdılar. Çok üzgünüm ve pişmanım.”

Mehmet Ali Erbil: “Hiçbir Bağlantım Yok, Çok Pişmanım”

Mehmet Ali Erbil ise sosyal medyada yasa dışı bahisle ilgili açıklamalar yaptığını belirterek, “Bu platformların bir parçası olmadığım halde böyle bir olayın içine çekildim. Malta’daki otelde üzerime giydirilmek istenen tişörtün bahis reklamı içerdiğini sonradan öğrendim. Bu durum beni çok üzdü ve pişman oldum,” dedi.

Savcılıktan Tutuklama Talebi

Savcılık, Erbil ve Ortaç’ın ev hapsi kararına itiraz ederek, yasa dışı bahse teşvik suçu nedeniyle tutuklanmaları gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, ikilinin yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Erbil ve Ortaç’ın Savunmaları

Mehmet Ali Erbil, savcılık ifadesinde Malta’da bir otel açılışına davet edildiğini ve burada yasa dışı bahis reklamıyla ilişkilendirilmek istendiğini belirtti. İfadesinde, tişörtteki yazının yasa dışı bahis reklamı olduğunu bilmediğini ve videonun yalnızca anı amaçlı çekildiğini savundu.

Serdar Ortaç ise Malta’da yapılan çekimlerin farkında olmadan yasa dışı bahis içeriklerine dahil edildiğini söyledi. Ortaç, “Kumara karşı tavrımı her zaman açıkça dile getirdim. Bu olayda tamamen tuzağa düşürüldüm,” dedi.

Soruşturma Devam Ediyor

Başsavcılığın yürüttüğü kapsamlı soruşturma, yasa dışı bahis organizasyonlarının ünlü isimleri kullanarak daha geniş bir kitleye ulaşmaya çalıştığını ortaya koyuyor. Soruşturma kapsamında Erbil ve Ortaç’ın dışında birçok kişinin daha ifadelerine başvurulması bekleniyor.