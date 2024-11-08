Dezenflasyon Süreci Hızlanıyor, Enflasyon Revizyon Beklentisi Artıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı dördüncü enflasyon raporunu kamuoyuyla paylaştı. Karahan, dezenflasyon sürecinin beklenenden yavaş ilerlediğini ancak sıkı para politikalarının etkisiyle iç talepteki dengelenmenin sürdüğünü vurguladı. Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 38 olarak belirlendiğini hatırlatan Karahan, mevcut ekonomik göstergelere dayanarak tahminlerde yukarı yönlü bir revizyon yapılabileceğine işaret etti.

Dezenflasyon Süreci ve Talepteki Denge

Başkan Karahan, enflasyon raporunda, dezenflasyon sürecinin hedeflenen hızda ilerlememesine rağmen makroekonomik göstergelerin olumlu yönde geliştiğini ifade etti. Özellikle sıkı para politikası ve makroihtiyati tedbirlerin iç talepte dengelenme sağladığını belirtti. "Talepteki dengelenme fiyat artışlarının yayılma hızını yavaşlatıyor ve bu durum enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor," dedi.

Hizmet ve Elektrik Enflasyonunda Farklılaşma

Hizmet sektöründeki enflasyonun, özellikle okula dönüş dönemi gibi dönemsel etkiler nedeniyle yüksek seyrettiğini belirten Karahan, kira dışı hizmetlerde ise fiyat artışlarının yavaşladığını söyledi. Elektrik ve sanayi sektörlerindeki fiyatlama davranışlarında ise iyileşmeler gözlemlendiğini ifade ederek, bu gelişmelerin enflasyonla mücadelede umut verici olduğunu belirtti.

Sıkı Para Politikalarının Etkisi

Merkez Bankası’nın sıkı para politikalarının ekonomideki talep koşullarını dengelediğini vurgulayan Karahan, bu duruşun makroihtiyati tedbirlerle desteklenmeye devam edeceğini açıkladı. Ancak enflasyon beklentilerindeki iyileşme hızının, öngörülenden daha yavaş gerçekleştiğini de sözlerine ekledi. "Fiyat artışlarının genele yayılma hızı azalıyor, bu da dezenflasyon sürecini destekliyor," diyen Karahan, 2024 yılı boyunca sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Cari İşlemler Açığında Daralma

Cari işlemler açığındaki daralmanın ekonomik dengelenme sürecine katkıda bulunduğunu belirten Karahan, iç talepteki yavaşlamanın cari açığın sürdürülebilir seviyelere ulaşmasına destek olduğunu ifade etti. Özellikle sanayi sektöründe firmaların fiyatlama davranışlarındaki iyileşmelerin altını çizerek, bu durumun sürdürülebilir büyüme açısından kritik olduğunu vurguladı.

Enflasyon Tahmininde Revizyon Beklentisi

TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerinin hedeflenen düşüş trendine ulaşamaması, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininde bir revizyon yapılmasını gündeme getirdi. Karahan, enflasyonun kontrol altına alınması için talep koşullarındaki dengelenmenin ve sıkı para politikalarının süreceğini belirtti. Ancak, iç ve dış koşulların etkileri göz önüne alındığında, tahminlerin yeniden değerlendirilmesinin gerekebileceğini ifade etti.

Makroekonomik İyileşme ve Beklentiler

Raporda, talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyona olan olumlu etkisi vurgulanırken, çıktı açığındaki düşüşün yılın son çeyreğinde de devam ettiği belirtildi. Karahan, ekonomideki bu dengelenme sürecinin fiyat artışlarının genel yayılma hızını yavaşlattığını söyledi. "Sıkı para politikamızın etkisiyle, dezenflasyon sürecinde daha kararlı adımlar atacağız," diyerek, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelede kararlı duruşunu ortaya koydu.