Eylül Ayı Enflasyon Beklentisi Düşüş Gösterdi, FKB Ekonomik Görünüm Raporu

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ve İstanbul Üniversitesi’nin ortak çalışması olan "FKB Ekonomik Görünüm Endeksi"nin (FKB-EGE) Eylül ayı sonuçları açıklandı. Raporda, enflasyon beklentisinin bir önceki aya göre düşüş gösterdiği belirtilirken, bu düşüşün ekonomi politikalarına duyulan güvenin bir göstergesi olduğu ifade ediliyor. FKB-EGE raporu, sıkılaştırma politikalarının etkisiyle enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ve ekonomik büyüme tahminlerinin de bu doğrultuda değişim gösterdiğini ortaya koyuyor.

Enflasyon Beklentisinde Düşüş

FKB’nin, finansal sistemin gelişimine katkı sağlayan 124 şirketle oluşturduğu FKB-EGE raporuna göre, Eylül ayında enflasyon beklentisi yüzde 2,54 olarak açıklandı. Bu oran, Ağustos ayındaki yüzde 2,94’lük beklentinin altında kaldı. Finans sektöründe enflasyon beklentilerinin azalması, sıkı para politikalarının etkili olduğunu ve ekonomik güvenin arttığını gösteriyor.

Uzmanlar, bu düşüşün özellikle finansal istikrar ve fiyat dalgalanmalarını kontrol altına alma çabalarının bir sonucu olduğunu vurguluyor. Ekonomi yönetimi tarafından uygulanan sıkı para politikalarının etkili olduğunu belirten uzmanlar, yılın geri kalanında bu trendin devam etmesinin mümkün olduğunu ifade ediyor.

Ekonomik Büyüme Beklentileri

FKB-EGE raporu, aynı zamanda ekonomik büyüme tahminlerine de ışık tutuyor. Katılımcılar, 2024 yılı sonunda Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme oranını yüzde 3,32 olarak tahmin ederken, 2025 yılı için bu oran yüzde 3,51’e yükseliyor. Bu rakamlar, Orta Vadeli Program (OVP) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerinden biraz farklılık gösteriyor. Ancak genel olarak, Türkiye ekonomisinin ılımlı bir büyüme eğilimi göstermeye devam edeceği öngörülüyor.

Uzmanlar, büyüme beklentilerindeki iyileşmeyi ekonomi yönetiminin aldığı önlemlere ve özellikle mali politikaların disiplinli bir şekilde uygulanmasına bağlıyor. Bu süreçte özel sektör yatırımlarının da büyüme üzerindeki etkisinin artacağı belirtiliyor.

Endekslerde Genel Düşüş Eğilimi

FKB-EGE endeksinde Ağustos ayına kıyasla hafif bir düşüş gözlemlendi. Temmuz ayında 99,32 seviyesine yükselen endeks, Ağustos’ta 98,88’e geriledi. Endekste gözlemlenen bu düşüş, özellikle bazı sektörlerdeki ekonomik belirsizliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Sektörel endekslerde de benzer bir düşüş eğilimi görüldü. Faktoring Sektörü Endeksi 99,75 seviyesine, Finansal Kiralama Sektörü Endeksi 101,18’e ve Finansman Sektörü Endeksi ise 95,69’a geriledi.

Bu düşüş, genel ekonomik görünümdeki belirsizliklerden kaynaklanmakla birlikte, uzmanlar bunun geçici bir durum olabileceğini ve yıl sonuna kadar toparlanma yaşanabileceğini öngörüyor. Özellikle faiz oranlarının ve döviz kurlarının dengelenmesiyle birlikte, finansal sektörlerde de daha istikrarlı bir tablo ortaya çıkması bekleniyor.

Uzmanların Görüşleri

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, rapordaki verileri değerlendirdi. Şeker, enflasyon beklentisindeki düşüşün, hedeflenen enflasyona uygun olduğunu ve bu durumun ekonomi yönetimine duyulan güveni yansıttığını belirtti. Şeker, “Sıkı para politikalarının etkisini gösterdiğini ve enflasyonun kontrol altına alındığını görüyoruz. Bu durum, özellikle önümüzdeki aylarda daha düşük enflasyon oranları görebileceğimiz anlamına gelebilir,” şeklinde konuştu.

Diğer yandan, bazı uzmanlar ekonomik büyüme beklentilerinde farklı görüşler dile getirdi. IMF gibi uluslararası kuruluşlar, Türkiye'nin büyüme hızında daha temkinli tahminlerde bulunurken, yerli uzmanlar mali disiplinin sağlanması halinde bu tahminlerin aşılabileceğini öne sürüyor.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

FKB-EGE raporu, Türkiye ekonomisinin yıl sonuna kadar nasıl bir performans sergileyeceği konusunda da öngörülerde bulunuyor. Uzmanlar, enflasyon beklentisinin düşüş eğilimine girmesi ve büyüme oranlarının istikrarlı seyretmesi halinde, Türkiye'nin finansal anlamda olumlu bir tablo çizeceğini vurguluyor. Ancak, dış ticaret dengesi, küresel ekonomik belirsizlikler ve iç siyasi gelişmelerin de bu süreçte dikkatle izlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Sonuç olarak, FKB-EGE raporu, Türkiye'nin ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların finansal piyasalarda olumlu bir yansıması olduğunu gösteriyor. Enflasyon beklentisinin düşmesi ve büyüme tahminlerinin ılımlı seyretmesi, ekonomik istikrarın sağlanabileceğine işaret ediyor.