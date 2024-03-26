Son olarak yılbaşı emekli maaşlarına yapılan yüzde 49.25’lik zammın ardından en düşük emekli maaşı 10 bin TL civarını bulurken bu durumdan bazı emekliler memnun kalmamış ve maaşların en azından asgari ücretle denk olması yönünde görüş bildirmişti.

Bayram ikramiyeleri ile emekli banka promosyonlarında yaşanan artışla beraber emeklilerin dikkati şimdiden maaşlara yapılacak zamma çevrilirken bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan bir açıklama geldi.

Cevdet Yılmaz, büyüme hızının devam ederek bütçede yer alan deprem yükünün hafiflemesi sonrasında tüm kesimlerde olduğu gibi emeklilere de daha fazla destek olmaya devam edeceklerini hatırlatarak, “Yılbaşında yaptığımız emekli artışı, yüzde 50 artış, sadece 6 aylıktı. Dolayısıyla ikinci 6 ayda da haliyle artışlar yaşanacaktır." dedi.