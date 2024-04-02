Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor ve 5 Nisan'a kadar devam edecek. Yüzde 50'lik bir artışla birlikte, emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi verilecek. Bu zam artışıyla birlikte, yaklaşık 16 milyon emekli, aylıklarını aldıkları hesaplara yatırılacak olan ikramiyelerini alacaklar.

Ödeme takvimi, emeklilerin maaş alma düzenine göre belirlendi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'a göre, SSK'lılar maaşlarını ayın 17'si ve 18'inde alıyorlarsa 2 Nisan'da, maaşlarını 19-22 arasında alıyorlarsa 3 Nisan'da, ve maaşlarını 23-26 Nisan arasında alanlar 4 Nisan'dan itibaren ikramiyelerini alabilecekler.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların tamamına ikramiye ödemeleri 5 Nisan'da gerçekleşecek. Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar ise ayın 1'i ve 2'sinde ödemelerini alacaklar ve bayram ikramiyeleri 2 Nisan'da hesaplarına yatırılacak. Ayın 3, 4 ve 5'inde aylık alanlar ise ikramiyelerini 3 ve 5 Nisan'da hesaplarında görecekler.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "2023 Kurban Bayramı'nda 14 milyon 611 bin emekli toplamda 26 milyar 158 milyona yakın ikramiye aldı. Bu sene EYT'lilerin de emekli olmasıyla birlikte sayısı 16 milyonu geçen emeklileri göz önünde bulundurduğumuz zaman ve yine ikramiye de yüzde 50 oranında arttığı zaman bu rakamın çok çok üzerinde bir ödeme olacağını şimdiden söyleyebiliriz" dedi. Bugüne kadar emeklilere 165 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Bu yılki ödemelerle birlikte bu tutarın yaklaşık 260 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

