Antalya’nın Elmalı ilçesine bağlı Müren Mahallesi’nde, vatandaşların imece usulüyle hazırladığı aşure etkinliği bu yıl üçüncü kez düzenlendi. Sabah erken saatlerde cami avlusunda kurulan kazanlarda, gönüllülerin getirdiği malzemelerle pişirilen aşure, 3 bin kişiye ikram edildi.

Etkinlikte, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından hazırlanan aşureler mahalle sakinlerine ve çevre köylerden gelen misafirlere dağıtıldı.

Amaç: Hem gelenek hem komşuluk yaşatılsın

Mahalle Muhtarı Mustafa Gürman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin tamamen halkın desteğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, “Aşure bizim ortak kültürümüz. İmece geleneği sayesinde bu birlik ve beraberliği her yıl daha da güçlendiriyoruz,” dedi.

Yaz aylarında mahallede nüfusun arttığını söyleyen Gürman, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmaya katkı sağladığını ifade etti.

“Asırlık paylaşma kültürü yaşatılıyor”

Mahalle sakinlerinden Kemal Özkan ise aşurenin sadece bir tatlı olmadığını, geçmişten bugüne taşıdığı anlamlarla paylaşma ve birlikteliğin simgesi olduğunu söyledi. Özkan, “Komşuluk ilişkilerini güçlendiren bu tür etkinliklere sahip çıkmak hepimizin görevi,” diye konuştu.

Etkinlik, dayanışmanın ve birlikte üretmenin önemine vurgu yaparken, geleneklerin yaşatılması açısından da örnek teşkil etti.