Samsun’un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi’nde bulunan bir sitede, akülü oyuncak arabayla gezen 4 yaşındaki Ö.A.I., site içerisindeki havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Alaçam Caddesi üzerinde bulunan site bahçesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle havuza düşen küçük çocuk, su içerisinde baygın halde bulundu.

Baba çocuğu kendi aracıyla hastaneye götürdü

Olayı fark eden baba A.I., sağlık ekiplerini beklemeden çocuğunu kendi imkânlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı.

Hastaneden alınan bilgiye göre, küçük çocuğun hayati tehlikesi sürüyor ve durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Polis olay yerinde inceleme yaptı

İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Havuz çevresinde güvenlik önlemleri ve site yönetiminin sorumluluğu hakkında inceleme başlatıldı.

Uzmanlar, çocukların bulunduğu alanlardaki havuz çevre güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.