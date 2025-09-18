Yeni Yılda Vergi ve Harçlarda Önemli Artışlar Bekleniyor

2026 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni vergi ve harç tutarlarının artışına dair değerlendirmelerde bulunan vergi uzmanı Ozan Bingöl, farklı kalemlerde yapılacak zamların yüzde 25’in üzerine çıkabileceğini belirtti. Bu artışın pasaport harcından motorlu taşıtlar vergisine (MTV) kadar birçok alanda etkili olacağı öngörülüyor. Bingöl, bu durumu göz önünde bulundurarak, yeni yılın başlangıcıyla birlikte vatandaşların bütçelerini etkileyecek önemli mali yükümlülükler ile karşılaşacaklarını vurguladı.

Olası Artışlar ve Etkileri

Ozan Bingöl, önümüzdeki dönemde uygulanacak olan yeni vergi ve harç tutarlarının bazı kalemlerde ciddi oranda artabileceğini ifade etti. "En iyimser ihtimalle dahi artış oranları yüzde 25'i geçebilir" diyen Bingöl, bu durumun 2023 yılının son iki ayında Üretici Fiyat Endeksi'nin sıfır gelmesi halinde bile bazı vergilerde yüksek artışların yaşanabileceğini belirtti. Bu çerçevede, özellikle pasaport, MTV ve damga vergisi gibi kalemlerde yeniden değerlemenin kaçınılmaz olduğu kaydedildi.

Artış Görecek Kalemler

Uzman Bingöl'ün belirttiği üzere, 2026 yılında uygulanacak yeni vergi ve harç tutarları içerisinde dikkat çeken bazı kalemler şunlardır: IMEI kayıt ücreti 45.614 TL'den 57.010 TL'ye, yurt dışı çıkış harcı 1.000 TL'den 1.250 TL'ye, üç yıllık pasaport ücreti 11.274 TL'den 14.092 TL'ye, araç muayene ücreti 2.620 TL'den 3.276 TL'ye, en düşük radar/trafik cezası 2.167 TL'den 2.710 TL'ye ve damga vergisi 665 TL'den 831 TL'ye yükselecek. Özellikle yurt dışı çıkış harcındaki artış, 2023 yılının Ağustos ayında 710 TL'den 1.000 TL'ye çıkarıldıktan sonra yeniden bir zam öngörüyor.

Vatandaşların Bütçesini Etkileyecek Değişiklikler

Bingöl, bu artışların özellikle pasaport ve motorlu taşıtlar vergisi gibi kalemlerde, vatandaşların bütçesi üzerinde önemli bir yük oluşturacağını ifade etti. Bu nedenle, bu zamların ekonomik etkileri ve vatandaşların harcama planları üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu. Yeni yılın başlangıcıyla birlikte, bu vergi ve harç artışlarının nasıl bir sonuç doğuracağı ve vatandaşların bu duruma nasıl adapte olacağı ise dikkatle izlenecek.