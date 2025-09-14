İhalelerde Yeni Dönem

Kamu İhale Kurumu (KİK), elektronik kamu alımları süreçlerini daha da geliştirmek amacıyla önemli adımlar atıyor. 2010 yılında hayata geçirilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), 15 yıldır kamunun yapım işleri ve mal ile hizmet alım ihalelerinde elektronik ortamda güvenli işlemler gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Bu platform, ihale ilanları ve dokümanlarının akıllı uygulamalarla hazırlandığı, tekliflerin elektronik olarak sunulduğu ve değerlendirildiği bir sistem sunarak, kamu alım süreçlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini kolaylaştırıyor.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Artıyor

EKAP üzerinden gerçekleştirilen alımların sonuçları, açık veri anlayışıyla kamuoyuna duyurulmakta. Bu sayede, hem idareler hem de ihaleye katılanlar için hesap verebilirlik artarken, vatandaşlar da kamu alımlarını şeffaf bir şekilde takip edebilmekte. Tüm işlemler, güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilmektedir; bu sayede denetim ve izlenebilirlik süreçleri güçleniyor. Sisteme kayıtlı 55 binden fazla kamu kurumu ve kuruluşu ile 300 bin firmanın bulunduğu platformda, kullanıcı sayısı 1,5 milyona yaklaşmış durumda.

Rekabet ve Katılımın Artması

Elektronik Kamu Alımları Platformu, 44'ün üzerinde kurumla sağlanan entegrasyon sayesinde, 100 bini aşkın ihale ve 1,5 milyondan fazla doğrudan temin işlemi için elektronik teklif verilmesine olanak tanıyor. Bu gelişmeler, kamu alımlarına katılımı ve rekabeti artırarak, kamu kaynaklarının daha uygun koşullarda kullanılmasını sağlıyor. İlan, ihale dokümanı, tebligat ve teminat gibi işlemlerde kağıt kullanımındaki azalma ve işlem sürelerinin kısalmasıyla önemli tasarruflar elde ediliyor.

Yeni Teknolojilerin Entegrasyonu

Kamu İhale Kurumu, temmuz ayında açıklanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Eylem Planı çerçevesinde, EKAP'ın daha da geliştirilmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Kurum, yeni nesil yazılım altyapısı ve güncel teknoloji desteği ile platformu modernize etmekte. Yapay zeka tabanlı uygulamalar ile büyük veri ve blokzincir gibi teknolojilerin entegrasyonu, dijital kamu alımları sisteminin daha modern bir yapıya kavuşmasına olanak tanıyor. Yeni dönemde sözleşme işlemlerinin de elektronik ortama taşınmasıyla EKAP, merkezi bir platform olarak her türlü ihale ve satın alma sürecine hizmet vermeye başladı.

Dijitalleşme Hedefleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu ihale mevzuatının uluslararası norm ve standartlara uygun bir şekilde dijitalleştirildiğini belirtti. Bakan Şimşek, "Bu adımla, kamu ihalelerinde rekabetin ve ihalelere katılımın artırılması hedeflerine katkı sağlanıyor. Kamu alımlarına yönelik süreçlerin tamamen dijital ortamda yürütülmesi, rekabet, tasarruf ve şeffaflığı önemli ölçüde artırdı. Bu çalışmalar, Türkiye'nin kamu alımlarında dijitalleşme kapasitesini küresel ölçekte güçlendirmeyi ve diğer ülkeler için iyi uygulama örneği oluşturmayı hedefliyor," dedi. Bu açıklamalar, kamu alımları alanındaki dijital dönüşüm sürecinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.