Erdursun: Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Yapılacak Zam Oranları Açıklandı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılı başında emekli maaşları ve asgari ücretteki zam oranlarına ilişkin öngörülerini paylaştı. 2025 yılında yapılan yüzde 30'luk artışın ardından, asgari ücretin ne kadar yükselebileceği merak konusu. Erdursun, bu süreçte devletin işvereni desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Emekli Maaşları ve Kira Farkı

Erdursun, en düşük emekli maaşının 16 bin 881 lira olduğunu belirterek, "En düşük kira ise 20 bin lira. Yani emekli maaşı kiraya dahi yetmeyecek" dedi. Bu durum, emeklilerin yaşam standartlarını zorlaştıran bir etken olarak öne çıkıyor. Uzman, devletin işverenlerden aldığı vergi yükünün de çalışanların gelirine olumsuz etkide bulunduğunu ifade etti.

Çözüm Önerileri ve Ekonomik Destek

Erdursun, alım gücünün artması için birkaç çözüm önerisinde bulundu. Enflasyonun sıfırlanmasının yeterli olmayacağını belirten uzman, maaşların enflasyon oranının üzerinde artırılması, seyyanen zam yapılması, vergilerin azaltılması ve sigorta primlerinin düşürülmesi gerektiğini savundu. Bu düzenlemelerin, çalışanların gerçek anlamda desteklenmesi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Asgari Ücretteki Artış Beklentisi

Asgari ücretteki artışa ilişkin net bir oran veren Erdursun, yıl başında en az yüzde 20'lik bir zam yapılacağını öngördüğünü belirtti. Ayrıca, devletin işverenin maliyetlerini artırmadan bu artışı desteklemesi gerektiğini ifade etti. İşsizlik sigortası fonu gibi kaynakların kullanılmasıyla hem işverenlerin hem de çalışanların korunabileceği mesajını verdi.

2026 Yılında Zam Oranları

Erdursun, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşmesini beklediğini ifade ederek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 18 oranında zam yapılacağını öngördü. 2026 yılı için hedeflenen enflasyon oranının yüzde 16 olduğunu belirten Erdursun, bu nedenle asgari ücrette de yüzde 20 civarında bir artış olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. 22 bin 104 lira olan asgari ücretin, bu zammın gerçekleşmesi durumunda 26 bin 524 liraya yükselebileceği tahmin ediliyor.