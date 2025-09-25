Ayçiçek Alım Fiyatları Güncellendi

Tarım sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. S.S.Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ayçiçek alım fiyatlarını güncelledi. Yüzde 40 yağ oranına sahip ayçiçekleri için belirlenen yeni alım fiyatı, üreticilerin dikkatini çekti.

Yeni Fiyat Açıklaması

Birlik tarafından yapılan resmi açıklamada, ayçiçek alım fiyatının 28,50 TL olarak belirlendiği belirtildi. Bu fiyatın, 23 Eylül 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, üreticilere nakliye ödemesinin yapılacağına da vurgu yapıldı. Böylece, çiftçilerin maliyetlerinin bir nebze olsun azaltılması hedefleniyor.

Yönetim Kurulu'nun Açıklaması

S.S.Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, konuya dair yaptığı açıklamada, "Ayçiçek Çekirdeği Alım Fiyatımız 23 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yüzde 40 yağ oranına sahip ayçiçekleri için 28,50 TL + nakliye ödemesi şeklinde güncellenmiştir." ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, tarım sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Piyasa Üzerindeki Etkileri

Ayçiçek alım fiyatlarındaki bu güncelleme, özellikle ayçiçek üreticileri için büyük bir öneme sahip. Üreticilerin piyasaya olan güveninin artması ve ekonomik koşulların iyileşmesi bekleniyor. Aynı zamanda, ayçiçek yağı fiyatlarının da bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu. Tarım sektöründeki bu değişiklikler, ürün çeşitliliği ve fiyat dengesi açısından da önemli bir rol oynayabilir.

Tarım alanındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği, üreticilerin bu tür fiyat güncellemeleriyle piyasa dinamiklerine nasıl adapte olacağı açısından kritik bir öneme sahip. Sonuç olarak, ayçiçek alım fiyatlarının güncellenmesi, tarım sektöründeki dalgalanmaların ve çiftçilerin beklentilerinin şekillenmesinde belirleyici bir faktör olmaya devam ediyor.