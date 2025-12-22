Asgari Ücrette Beklentiler ve Uzman Görüşleri

Asgari ücretin 2026 yılı için ne kadar olacağına dair merak, milyonlarca çalışan ve aileleri tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısının ardından şimdi üçüncü toplantısını bekliyor. Üçüncü toplantının tarihi henüz netleşmemişken, uzmanların asgari ücret zam oranları ile ilgili tahminleri gündemi meşgul ediyor.

Uzmanların Değerlendirmeleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, TGRT Haber'de yaptığı açıklamada, asgari ücretin belirlenmesinde önemli psikolojik sınırların bulunduğunu ifade etti. Bal, 30 bin TL seviyesinin zorlanabileceğini belirterek, "Yüzde 16-19 arasında bir enflasyon hedefi olduğu için 2026 yılı için bu rakamlar üzerinde tartışmalar yoğunlaşmaya başladı" dedi. Yurt dışındaki kredi derecelendirme kuruluşları ve finansal kuruluşların, asgari ücretin 2026 için tahminlerini yüzde 25 seviyelerinde belirlediğini aktaran Bal, kendi tahmininin de bu yönde olduğunu vurguladı.

Bal, Cumhurbaşkanı'nın konuya müdahil olmasının durumun seyrini değiştirebileceğini belirtti. Özellikle, Cumhurbaşkanı'nın daha önce işveren sendikalarının genel kurulunda yaptığı konuşmalara atıfta bulunarak, "Elinizi cebinize atın" ifadesini hatırlattı. Bu tür bir müdahalenin asgari ücret rakamlarını etkileyebileceğini ifade eden Bal, "Yüzde 25 zam oranı benim için sürpriz değil, 30 bin TL üstü de sürpriz değil" şeklinde konuştu.

Toplantı Tarihleri ve Beklentiler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ne zaman yapılacağına dair beklentiler sürüyor. Uzmanlar, bu hafta içinde toplantının gerçekleşeceğini öngörüyor. Bal, "Zaman daraldı ancak 3 veya 4. toplantı günlerinde bu durumun netleşmesi bekleniyor" dedi. Ayrıca, TÜRK-İŞ'in masada olmaması ve müzakerelerin yoğun geçeceği bir ortamın bulunmaması, asgari ücret rakamlarının belirlenmesini kolaylaştırabilir.

Asgari Ücrette Zam Oranı Senaryoları

Asgari ücretin olası zam oranlarıyla birlikte yeni rakamları da merak ediliyor. Örneğin, yüzde 20'lik bir artış olması durumunda asgari ücret 26 bin 524 TL'ye ulaşacak. Yüzde 25 zam ile bu rakam 27 bin 630 TL, yüzde 30 zam ile 28 bin 735 TL, yüzde 35 zam ile 29 bin 840 TL ve yüzde 40 zam ile 30 bin 945 TL olacak. Bu rakamlar, hem işverenler hem de çalışanlar için önemli birer gösterge niteliğindedir.

Asgari ücretin belirlenmesi süreci, çalışanların yaşam standartları üzerinde doğrudan etkili olacak. Bu nedenle, komisyon toplantılarından çıkacak sonuçlar büyük bir merakla bekleniyor.