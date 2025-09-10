Dolar
41,2976 %0,26
Euro
48,4049 %0,45
Gram Altın
4.845,23 % 0,72
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi 303 Milyon TL’lik Destek Duyuruldu! Fatura Yardımı İçin Başvurular e-Devlet’te Açıldı

303 Milyon TL’lik Destek Duyuruldu! Fatura Yardımı İçin Başvurular e-Devlet’te Açıldı

Aile Bakanlığı, 303 Milyon TL’lik dev desteği duyurdu! Fatura yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden başladı. Kimler yararlanabilecek? Nasıl başvurulur?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
303 Milyon TL’lik Destek Duyuruldu! Fatura Yardımı İçin Başvurular e-Devlet’te Açıldı
Okunma Süresi: 2 dk

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte dar gelirli vatandaşlara yönelik önemli bir destek daha geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamayla toplamda 303,1 milyon TL’lik doğal gaz tüketim desteğinin 529 binden fazla haneye ulaştırılacağını duyurdu. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı!

2022 yılında başlatılan Doğal Gaz Tüketim Desteği, bu yıl da artarak devam ediyor. Amaç; soğuk havalarda artan doğal gaz faturalarını hafifletmek ve özellikle düşük gelirli ailelerin bütçesini rahatlatmak.

Fatura yardımı, yalnızca ihtiyaç sahiplerine değil; doğal gaz aboneliği bulunan, faturalarını belgeleyen ve sosyal yardım kriterlerini karşılayan hanelere sunulacak. Başvuru süreci tamamen e-Devlet üzerinden yürütülüyor ve herhangi bir kuruma fiziki başvuru yapılmasına gerek kalmadan tamamlanabiliyor.

Destek ödemeleri, PTT aracılığıyla yapılacak. Hak sahipleri, faturalarını ibraz ederek tüketim tutarına ve hane gelirine göre belirlenen destek ödemesini alabilecek. Destek miktarı kişiden kişiye değişiklik gösterecek şekilde hesaplanacak.

Bu kapsamda destekten yararlanmak isteyen vatandaşların, doğal gaz arzı bulunan bir bölgede yaşıyor olması, faturalı ya da ön ödemeli sayaçlı abone olması ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan onay alması gerekiyor.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören destek programı, kısa sürede binlerce başvuru aldı. Kullanıcılar, "Bu kış içimiz biraz daha ısınacak", "Devlet desteği tam zamanında geldi" gibi yorumlarla memnuniyetlerini dile getirdi.

#Doğalgazdesteği
#Faturayardımı
#Edevletbaşvuru
#Pttödemesi
#Ailebakanlığı
#Sosyalyardım
#Kışdestekpaketi
#Enerjiyardımı
#Dargelirliaileler
#Devletdestekleri
Apple iOS 26 İçin Tarih Verdi! Bazı iPhone’lara Veda Zamanı Geldi
Apple iOS 26 İçin Tarih Verdi! Bazı iPhone’lara Veda Zamanı Geldi
#Teknoloji / 10 Eylül 2025
Mabel Matiz'in Annesi, Oğlunun "Perperişan" Şarkısına Yorumda Bulundu
Mabel Matiz'in Annesi, Oğlunun "Perperişan" Şarkısına Yorumda Bulundu
#Magazin / 10 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Türkiye’nin Tasarruf Haritası: Altın, Dolar ve Euro Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçları
Türkiye’nin Tasarruf Haritası: Altın, Dolar ve Euro Üzerine Yapılan Araştırma Sonuçları
Ekonomi
Hazine, iki tahvil ihalesiyle 79,6 milyar lira borçlandı
Hazine, iki tahvil ihalesiyle 79,6 milyar lira borçlandı
iPhone 17 Serisi Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Türkiye'ye Geleceği Tarih
iPhone 17 Serisi Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Türkiye'ye Geleceği Tarih
Fenerbahçe, Tedesco’nun Talebi Üzerine Arjantinli Orta Saha İçin Girişimlere Başladı
Fenerbahçe, Tedesco’nun Talebi Üzerine Arjantinli Orta Saha İçin Girişimlere Başladı
AYM'den, CHP Kurultayı Davasında 'Görevsizlik' Başvurusuna Ret
AYM'den, CHP Kurultayı Davasında 'Görevsizlik' Başvurusuna Ret
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2025-2026 Akademik Takvimi: Üniversitelerin Açılış Tarihleri
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2025-2026 Akademik Takvimi: Üniversitelerin Açılış Tarihleri
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'in Eşi Hakkında Bilgiler
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'in Eşi Hakkında Bilgiler
Diplomadan Sonra Rüşvet Skandalı: Çürük Okullara Sağlam Raporu Vermişler
Diplomadan Sonra Rüşvet Skandalı: Çürük Okullara Sağlam Raporu Vermişler
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft