303 Milyon TL’lik Destek Duyuruldu! Fatura Yardımı İçin Başvurular e-Devlet’te Açıldı

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte dar gelirli vatandaşlara yönelik önemli bir destek daha geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamayla toplamda 303,1 milyon TL’lik doğal gaz tüketim desteğinin 529 binden fazla haneye ulaştırılacağını duyurdu. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı!

2022 yılında başlatılan Doğal Gaz Tüketim Desteği, bu yıl da artarak devam ediyor. Amaç; soğuk havalarda artan doğal gaz faturalarını hafifletmek ve özellikle düşük gelirli ailelerin bütçesini rahatlatmak.

Fatura yardımı, yalnızca ihtiyaç sahiplerine değil; doğal gaz aboneliği bulunan, faturalarını belgeleyen ve sosyal yardım kriterlerini karşılayan hanelere sunulacak. Başvuru süreci tamamen e-Devlet üzerinden yürütülüyor ve herhangi bir kuruma fiziki başvuru yapılmasına gerek kalmadan tamamlanabiliyor.

Destek ödemeleri, PTT aracılığıyla yapılacak. Hak sahipleri, faturalarını ibraz ederek tüketim tutarına ve hane gelirine göre belirlenen destek ödemesini alabilecek. Destek miktarı kişiden kişiye değişiklik gösterecek şekilde hesaplanacak.

Bu kapsamda destekten yararlanmak isteyen vatandaşların, doğal gaz arzı bulunan bir bölgede yaşıyor olması, faturalı ya da ön ödemeli sayaçlı abone olması ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan onay alması gerekiyor.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören destek programı, kısa sürede binlerce başvuru aldı. Kullanıcılar, "Bu kış içimiz biraz daha ısınacak", "Devlet desteği tam zamanında geldi" gibi yorumlarla memnuniyetlerini dile getirdi.