22 Aralık 2025 Güncel Altın Fiyatları

22 Aralık 2025 Güncel Altın Fiyatları

22 Aralık 2025 Güncel Altın Fiyatları
Okunma Süresi: 2 dk

22 Aralık 2025 Pazartesi günü, yatırımcılar altın fiyatlarına dair güncel bilgileri dikkatle takip ediyor. Özellikle gram, çeyrek ve ons altın gibi kıymetli metallerin fiyatları, piyasa dinamikleri ve ekonomik verilerle şekilleniyor. Günün ilk saatlerinden itibaren, yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarını öğrenmek için arama motorlarını yoğun bir şekilde kullanıyor.

Ekonomik Verilerin Etkisi

ABD'de açıklanan Kasım ayı istihdam ve enflasyon verileri, piyasa beklentilerinin altında kalmasıyla dikkat çekti. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde daha yumuşak bir yaklaşım benimseyeceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Küresel faiz görünümündeki bu algı değişikliği, kıymetli metaller üzerinde olumlu bir etki yaratarak gram altını 6.042 TL’ye ve ons altını 4.389 dolara yükseltti. Bu fiyatlar, altın piyasasında yeni rekor denemelerini de beraberinde getirdi.

Güncel Altın Fiyatları

22 Aralık 2025 tarihinde altın fiyatları şu şekilde belirlendi:

Gram altın alış fiyatı 6.055,24 TL, satış fiyatı ise 6.056,05 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın alış fiyatı 9.790,00 TL, satış fiyatı 10.012,00 TL olarak güncellendi. Yarım altının alış fiyatı 19.563,00 TL, satış fiyatı ise 19.991,00 TL seviyesinde işlem görüyor. Tam altın alış fiyatı 38.577,53 TL, satış fiyatı ise 39.338,11 TL'den işlem görüyor. Ons altın ise alış fiyatı 4.404,23 dolara, satış fiyatı ise 4.404,75 dolara yükseldi.

Bu fiyatlar yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluştururken, altın piyasasındaki dalgalanmaların ve ekonomik verilerin etkisi dikkatle izleniyor. Küresel ekonomik gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisi, yatırımcıların karar alma süreçlerinde belirleyici rol oynamaya devam ediyor.

