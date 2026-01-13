Dolar
1 ABD Doları 1 Milyon İran Riyali'ni Aştı

1 ABD Doları 1 Milyon İran Riyali'ni Aştı

14
14
Abone Ol google news
1 ABD Doları 1 Milyon İran Riyali'ni Aştı
Okunma Süresi: 2 dk

İran'da ekonomik zorluklar ve artan enflasyon, ülke genelinde protestoların patlak vermesine yol açtı. Son dönemde yaşanan olaylar, İran Riyali'ndeki sert değer kaybı ile birleşince hem iç piyasada hem de uluslararası alanda dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. İran hükümetinin konuyla ilgili yaptığı açıklamalar ise tartışmaları daha da derinleştirdi.

Protestoların Nedeni Yüksek Enflasyon

İran sokaklarındaki protestoların temelinde yatan ana sebep, yüksek enflasyon oranlarıdır. Ülkede enflasyonun ulaştığı seviyeler, ekonomik kırılganlığın daha belirgin hale gelmesine neden oldu. Ekonomik veriler, İran Riyali'nin değer kaybını gözler önüne sererken, Google grafiklerinde 1 İran Riyali'nin 0,00 dolar olarak kaydedilmesi dikkat çekti. Bu durum, İran Riyali'nin aşırı değer kaybetmesi nedeniyle grafiklerde yuvarlama yapılmasına sebep oldu.

Döviz Kurlarındaki Değişiklikler

Son veriler, 1 ABD dolarının 1 milyon 137 bin 500 İran Riyali seviyesine ulaştığını göstermektedir. Aynı zamanda Türk Lirası da İran Riyali karşısında önemli bir konuma gelerek 1 Türk Lirası'nın 25 bin 366 İran Riyali'ne eşdeğer olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, iki ülke arasındaki ekonomik etkileşimi yeniden şekillendirebilir.

İran Riyali ve Küresel Ekonomik Sıralama

İran Riyali, yaşadığı sert değer kaybı ile dünya genelinde en çok değer kaybeden para birimleri arasında ikinci sıraya geriledi. Bu listede birinci sırada, Lübnan Pound'u yer almaktadır. Bu gelişme, İran'ın ekonomik istikrarı üzerinde ciddi endişelere yol açmaktadır.

İran Yönetiminden Gelen Açıklamalar

Protestoların yaygınlaştığı İran'da, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hameney, meydana gelen olayların arkasında CIA ve Mossad'ı suçladı. Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise yaşanan ekonomik sorunlar ve protestolar hakkında sorumluluğun kendi yönetimleri üzerinde olduğunu belirtti. Bu açıklamalar, iç politikada daha geniş bir tartışma yarattı.

