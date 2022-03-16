Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Doktorlar'dan Tedavüyyeü'l Musikiyye Müzikali
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Doktorlar'dan Tedavüyyeü'l Musikiyye Müzikali

Tıp Bayramı'nda Liv Hospital doktorları sanatçılarla araya gelerek Tedavüyyeü'l Musikiyye (Müzikle Tedavi) adlı müzikal oyunu Atatürk Kültür Merkezi'nde sergiledi. Yoğun ilgi gören oyun ayakta alkışlandı.

Tedavüyyeül Musikiyye (6)_115015490

Tıp Bayramı'nda Liv Hospital doktorları sanatçılarla araya gelerek Tedavüyyeü'l Musikiyye (Müzikle Tedavi) adlı müzikal oyunu Atatürk Kültür Merkezi'nde sergiledi. Yoğun ilgi gören oyun ayakta alkışlandı.

SANATÇILAR DOKTORLARLA AYNI SAHNEDE

Liv Hospital hekimlerve sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda muhteşem bir geceye imza attı. Librettosunu Nihat Gönül'ün yazdığı ve Doç.Dr. Aylin Şengün Taşçı tarafından sahneye konan eser 1900'lerin başında İstanbul Üsküdar'da birbirine ilk görüşte aşık olan üniversite öğrencileri Tuğşad ve Dilfiruz'un hikayesini anlatıyor. İki genç, aileleri evlenmelerine karşı çıkınca hastalanırlar ve zamanın ünlü doktoru Abdurrahman Bey, onların müzikle tedavi edilmelerine karar verir. mizahi olarak kurgulanan eser türk Müziği'nin sevilen eserleri eşliğinde sahnelendi.

Tedavüyyeül Musikiyye (6)_115015490

FARKLI BRANŞLARDAN HEKİMLER SAHNEDE

Yönetmenliğini Vehbi Akıntürk'ün yaptığı Tedavüyyeü'l Musikiyye'nin başrolleri Zeynep Sönmez ve Hüseyin Cem Durak paylaştı. Müzikalde kadın hastalıkları ve doğumdan organ nakline, çocuk hastalıklarından fizik tedaviye kadar farklı branşlardan hekimler yer aldı. Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstirati, Başhekim Op. Dr. Adil Tamk, Genel Müdür Akif Benk, Genel Müdür Yardımcısı Semra Başaran'ın yanı sıra Liv Hospital hekimleri Prof. Dr. Hasan Taşçı, Prof. Dr. Berna Tander, Doç. Dr. Hilmi Doğu, Doç. Dr. Mehmet Taşdemir, Doç. Dr. Elvan Yalçın, Doç. Dr. Emre Günay, Op. Dr. Tamer Sözen, Op. Dr. Ahmet Özsoy, Uzm. Dr. Aytül Çorbacıoğlu, Uzm. Dr. Pınar Karadeniz, Uzm. Dr. Dicle Çelik, Op. Dr. Arzu Bebek, Dr. Öğretim Görevlisi Murat Mutuş, Op. Dr. Bahar Canbay,, Uzm. Dr. Özlem Kaplan müzikalde görev aldı.

 

 

Tedavüyyeül Musikiyye (8)_115015595Tedavüyyeül Musikiyye (7)_115015546


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Penelope Cruz, Paralel Anneler'de
Doktorlar'dan 'Tedavüyyeü'l Musikiyye' Müzikali
Doktorlar'dan Tedavüyyeü'l Musikiyye Müzikali
Doktorlar'dan Tedavüyyeü'l Musikiyye Müzikali
Doktorlar'dan Tedavüyyeü'l Musikiyye Müzikali
Doktorlar'dan Tedavüyyeü'l Musikiyye Müzikali
Demet Akbağ Sahnelere Dönüyor
Rus Petrolüne Ambargo
İnterneti de Gözlemleyenler Var
-
Çok Okunanlar
Rus Uçaklarına Avrupa Semaları kapandı
Rus Uçaklarına Avrupa Semaları kapandı
Acıların Kadını BERGEN
Acıların Kadını BERGEN
Ukraynalı Atlet İstanbul'da Koşacak
Ukraynalı Atlet İstanbul'da Koşacak
Buğday Krizine Hazırmı mıyız?
Buğday Krizine Hazırmı mıyız?
Batman... Kötülerin Kabusu
Batman... Kötülerin Kabusu
İnterneti de Gözlemleyenler Var
İnterneti de Gözlemleyenler Var
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Penelope Cruz, Paralel Anneler'de
Penelope Cruz, Paralel Anneler'de
Doktorlar'dan 'Tedavüyyeü'l Musikiyye' Müzikali
Doktorlar'dan 'Tedavüyyeü'l Musikiyye' Müzikali
Doktorlar'dan Tedavüyyeü'l Musikiyye Müzikali
Doktorlar'dan Tedavüyyeü'l Musikiyye Müzikali
Doktorlar'dan Tedavüyyeü'l Musikiyye Müzikali
Doktorlar'dan Tedavüyyeü'l Musikiyye Müzikali
Doktorlar'dan Tedavüyyeü'l Musikiyye Müzikali
Doktorlar'dan Tedavüyyeü'l Musikiyye Müzikali
Doktorlar'dan Tedavüyyeü'l Musikiyye Müzikali
Doktorlar'dan Tedavüyyeü'l Musikiyye Müzikali
Demet Akbağ Sahnelere Dönüyor
Demet Akbağ Sahnelere Dönüyor
Rus Petrolüne Ambargo
Rus Petrolüne Ambargo
İnterneti de Gözlemleyenler Var
İnterneti de Gözlemleyenler Var
Başarılı İhracatçı Kadınlar Ödüllerine Kavuştu
Başarılı İhracatçı Kadınlar Ödüllerine Kavuştu
Batman... Kötülerin Kabusu
Batman... Kötülerin Kabusu
Acıların Kadını BERGEN
Acıların Kadını BERGEN

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji