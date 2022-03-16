Doktorlar'dan 'Tedavüyyeü'l Musikiyye' Müzikali

Tıp Bayramı'nda Liv Hospital doktorları sanatçılarla araya gelerek Tedavüyyeü'l Musikiyye (Müzikle Tedavi) adlı müzikal oyunu Atatürk Kültür Merkezi'nde sergiledi. Yoğun ilgi gören oyun ayakta alkışlandı.

SANATÇILAR DOKTORLARLA AYNI SAHNEDE

Liv Hospital hekimlerve sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı'nda muhteşem bir geceye imza attı. Librettosunu Nihat Gönül'ün yazdığı ve Doç.Dr. Aylin Şengün Taşçı tarafından sahneye konan eser 1900'lerin başında İstanbul Üsküdar'da birbirine ilk görüşte aşık olan üniversite öğrencileri Tuğşad ve Dilfiruz'un hikayesini anlatıyor. İki genç, aileleri evlenmelerine karşı çıkınca hastalanırlar ve zamanın ünlü doktoru Abdurrahman Bey, onların müzikle tedavi edilmelerine karar verir. mizahi olarak kurgulanan eser türk Müziği'nin sevilen eserleri eşliğinde sahnelendi.

FARKLI BRANŞLARDAN HEKİMLER SAHNEDE

Yönetmenliğini Vehbi Akıntürk'ün yaptığı Tedavüyyeü'l Musikiyye'nin başrolleri Zeynep Sönmez ve Hüseyin Cem Durak paylaştı. Müzikalde kadın hastalıkları ve doğumdan organ nakline, çocuk hastalıklarından fizik tedaviye kadar farklı branşlardan hekimler yer aldı. Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstirati, Başhekim Op. Dr. Adil Tamk, Genel Müdür Akif Benk, Genel Müdür Yardımcısı Semra Başaran'ın yanı sıra Liv Hospital hekimleri Prof. Dr. Hasan Taşçı, Prof. Dr. Berna Tander, Doç. Dr. Hilmi Doğu, Doç. Dr. Mehmet Taşdemir, Doç. Dr. Elvan Yalçın, Doç. Dr. Emre Günay, Op. Dr. Tamer Sözen, Op. Dr. Ahmet Özsoy, Uzm. Dr. Aytül Çorbacıoğlu, Uzm. Dr. Pınar Karadeniz, Uzm. Dr. Dicle Çelik, Op. Dr. Arzu Bebek, Dr. Öğretim Görevlisi Murat Mutuş, Op. Dr. Bahar Canbay,, Uzm. Dr. Özlem Kaplan müzikalde görev aldı.