Derya Pınar Ak, Prens Dizisindeki Deneyimlerinden ve Gelecek Projelerinden Bahsetti

2003 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Derya Pınar Ak, kısa sürede televizyon ve sinema dünyasında adından söz ettiren genç yetenekler arasına girdi. 2021 yılından bu yana çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Derya Pınar Ak, son dönemde birbirinden farklı yapımlarda yer alarak önemli tecrübeler kazandı.

Özellikle "Adım Farah" dizisindeki Gönül karakteri ile izleyicilerin beğenisini kazanan Derya Pınar Ak, son dönem projeleri arasında yer alan "3391 Kilometre" filmi ve "Prens" dizisindeki performansıyla dikkat çekti. "Prens" dizisinde canlandırdığı Prenses Hasharia rolü ile büyük beğeni toplayan Ak, bu projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genç oyuncu, "Prens" dizisi hakkında yaptığı açıklamalarda set ortamından ve dizinin başarısından duyduğu mutluluğu belirtti. Giray Altınok’un başrolünde yer aldığı ve Blu TV’de ikinci sezonunu tamamlayan "Prens" dizisi hakkında konuşan Derya Pınar Ak, "Prens şahane bir set, şahane bir iş. Kostümlerimiz, dekorlarımız çok güzel. İçinde olmaktan çok mutlu olduğum bir iş. Gönlüm istiyor ki sezonlarca sürsün, on sezon sürsün. Her şeyin hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

"3391 Kilometre" filminin devamı olan "Sıfır Kilometre" filmi için sete çıkan oyuncu, bu projede Haktan Zavlak ile başrolü paylaşıyor. Zavlak ile iyi bir arkadaş olduklarını ve sette çok iyi anlaştıklarını anlatan Derya Pınar Ak, aralarında herhangi bir ilişki olmadığını da belirtti. Yaz dönemini sette çalışarak geçireceğini ifade eden genç oyuncu, "3391 Kilometre" filminin gördüğü yoğun ilgiden bahsetti. "Yalan söylemeyeyim, ilgi çekeceğini de bekliyorduk. İkincisini niye çekmeyelim dedik ve 'Sıfır Kilometre'ye başladık. Sıfır Kilometre’nin senaryosu sadece gençlere değil, tüm yaş gruplarına hitap ediyor. Bu kez daha çok ilgi göreceğine inanıyoruz. Umarım öyle olur" dedi.

Derya Pınar Ak’ın bu açıklamaları, onun kariyerindeki yükselişi ve projelerine olan bağlılığını gözler önüne seriyor. Prens dizisindeki başarısı ve set ortamından duyduğu memnuniyet, genç oyuncunun sektördeki yerini sağlamlaştırıyor. Ayrıca, "Sıfır Kilometre" filmi ile ilgili beklentileri ve projeye olan inancı, onun sanatına olan tutkusunu ve azmini ortaya koyuyor.

Blu TV'de yayınlanan "Prens" dizisinin ikinci sezonunun tamamlanmasının ardından, izleyicilerin ve eleştirmenlerin ilgisini çeken Prenses Hasharia karakteri, Derya Pınar Ak’ın oyunculuk kariyerinde önemli bir yer tutuyor. Giray Altınok ile birlikte başrolleri paylaştığı bu dizi, genç oyuncunun performansı ile öne çıkıyor.

"Sıfır Kilometre" filmi ile ilgili olarak, Haktan Zavlak ile birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Derya Pınar Ak, bu projede de başarılı bir performans sergileyeceğinin sinyallerini veriyor. Yaz dönemini sette çalışarak geçirecek olan Ak, yoğun tempoda çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirtiyor. "3391 Kilometre" filminin gördüğü ilgi ve "Sıfır Kilometre"nin senaryosunun geniş bir kitleye hitap etmesi, bu projenin de başarılı olacağına dair umut veriyor.

Derya Pınar Ak’ın açıklamaları, onun hem televizyon hem de sinema sektöründe yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor. Genç yaşına rağmen, önemli projelerde yer alarak adından söz ettiren Ak, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.